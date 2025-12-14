Corpo carbonizado é encontrado dentro de carro no Sol Nascente

Um corpo carbonizado foi encontrado dentro de um veículo de passeio que pegou fogo na madrugada deste domingo (14/12), no Setor Habitacional Sol Nascente, nas proximidades da Feira do Produtor, no Distrito Federal.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), a corporação foi acionada às 1h22 para atender uma ocorrência de incêndio em meio de transporte. Duas viaturas foram empregadas na operação. Confira o vídeo:

Ao chegarem ao local, as equipes se depararam com o automóvel em chamas. Para combater o incêndio, foram utilizadas linhas de mangueiras pressurizadas com água e espuma. Após a extinção do fogo e o rescaldo, os bombeiros constataram a presença de um corpo totalmente carbonizado no interior do veículo.

Corpo carbonizado encontrado no porta-malas do veículo (foto: Página PsulNews)

Segundo o CBMDF, o carro tem placa JGS2A48 e está registrado em nome de Ony Costa, proprietária do veículo. Até o momento, não há informações sobre o sexo e a idade da vítima encontrada no interior do automóvel.

Ainda conforme os bombeiros, a dinâmica dos fatos é desconhecida. A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) foi acionada e assumiu a ocorrência. O caso será investigado, e a perícia deverá esclarecer as circunstâncias do incêndio e da morte.

