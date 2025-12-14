GDF entrega concessão de uso para Arautos do Evangelho

O Teatro Pedro Calmon foi palco do Grande Concerto de Natal, apresentado pela associação católica Arautos do Evangelho. Mais do que uma noite de confraternização e celebração musical, o evento marcou um momento significativo para a entidade, que recebeu das mãos da vice-governadora Celina Leão, do secretário de Governo, José Humberto, e do presidente da Terracap, Leonardo Mundim, o termo de concessão de uso do espaço da instituição localizado no Lago Sul.

"Os Arautos do Evangelho realizam um trabalho social muito forte, uma verdadeira missão de redenção, além de um investimento relevante na arte e na música. Foi muito especial participar dessa celebração de Natal e, ao mesmo tempo, ter a oportunidade de entregar uma regularização que há muito tempo era aguardada pela comunidade do Lago Sul", afirmou a vice-governadora Celina Leão.

Segundo o secretário de Governo, José Humberto, a regularização do espaço era uma demanda antiga e passou a integrar a agenda do governo, que mobilizou equipes técnicas para buscar uma solução. "Isso garante que eles possam exercer suas atividades com tranquilidade — celebrar missas, realizar encontros", completou.

O secretário enfatizou que o trabalho de regularização vem sendo realizado em todo o Distrito Federal, não apenas com a Igreja Católica, mas também com igrejas evangélicas e templos religiosos de diferentes denominações. "Já foram entregues mais de 600 regularizações. Nosso objetivo é que Brasília alcance um cenário em que todas as manifestações religiosas possam viver em paz e desenvolver não apenas seu trabalho de evangelização, mas, sobretudo, o importante trabalho social que oferecem às comunidades", concluiu.

De acordo com o padre Flávio, coordenador dos Arautos do Evangelho, o Grande Concerto de Natal vai além de uma apresentação musical e assume também um profundo significado espiritual e social. Embora a celebração já faça parte do calendário anual da associação, a edição deste ano teve um caráter especial. "Além do aspecto espiritual, o concerto também possui um sentido concreto e beneficente", destacou.

O evento foi realizado em benefício da Associação Cristã Santa Clara, que atende mais de 100 crianças do bairro Estrutural, uma das regiões mais carentes do Distrito Federal. Os Arautos do Evangelho receberam, por designação de dom Paulo César, cardeal arcebispo de Brasília, a responsabilidade pastoral de uma paróquia localizada na região, onde funciona uma creche mantida exclusivamente por doações.

"Até o momento, não há subsídios governamentais. Por isso, as arrecadações deste concerto são fundamentais para a manutenção desse importante trabalho social desenvolvido pelos Arautos do Evangelho em Brasília", ressaltou o padre Flávio.



















