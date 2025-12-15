InícioCidades DF
morte no trânsito

Motociclista morre após colisão frontal com veículo na BR-251, em São Sebastião

Sinistro ocorreu na descida do Café sem Troco, em uma via de mão dupla. Quando o socorro chegou, o motociclista já estava sem vida. Fim de semana teve ao menos nove ocorrências no trânsito

Motociclista morreu após colisão contra veículo na BR-251 - (crédito: Divulgação/CBMDF)
Motociclista morreu após colisão contra veículo na BR-251 - (crédito: Divulgação/CBMDF)

Uma colisão frontal entre um carro VW Polo azul e uma motocicleta CG 160 vermelha deixou uma pessoa morta na BR-251, em São Sebastião, na descida do Café sem Troco. Quando o socorro chegou ao local do sinistro, o motociclista já estava sem vida. O condutor do veículo não se feriu. 

Imagens da ocorrência, compartilhadas pelo Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), mostram à frente do carro bastante danificada. A moto aparece caída metros a frente. A via foi interditada para o atendimento e o local ficou aos cuidados da Polícia Rodoviária Federal (PRF). A Polícia Civil (PCDF) foi acionada. Não há informações sobre a dinâmica do sinistro, ocorrido na manhã desse domingo (14/12). 

Nesse fim de semana, diferentes colisões foram registradas no DF. Na noite de ontem, um carro bateu em um poste no Sol Nascente; uma pessoa foi transportada ao hospital sem ferimentos graves. Durante a tarde, uma carreta perdeu o controle na BR-020, colidiu contra um barranco e parou no canteiro central da rodovia. O caso ocorreu em Planaltina, próximo ao Núcleo Rural Pipiripau; o condutor também foi encaminhado ao hospital, apenas para avaliação médica. 

Também no domingo, três carros se envolveram em um sinistro na BR-060, altura do km 07, sentido Goiânia. Um dos condutores sofreu uma capotagem e ficou preso no interior do automóvel, demandando o atendimento dos bombeiros. Ele foi transferido ao hospital com ferimentos leves; os demais motoristas não se machucaram. 

  • Carreta perdeu o controle e colidiu contra barranco na BR-020
    Carreta perdeu o controle e colidiu contra barranco na BR-020 Divulgação/CBMDF
  • Três veículos se envolveram em um sinistro de trânsito na BR-060
    Três veículos se envolveram em um sinistro de trânsito na BR-060 Divulgação/CBMDF
  • Carro sofreu capotagem e teve vazamento de combustível na via de acesso a W3 Norte
    Carro sofreu capotagem e teve vazamento de combustível na via de acesso a W3 Norte Divulgação/CBMDF
  • Homem ficou gravemente ferido após colidir contra poste na L4 Sul
    Homem ficou gravemente ferido após colidir contra poste na L4 Sul Divulgação/CBMDF
  • Capotagem deixou uma pessoa ferida no Lago Norte
    Capotagem deixou uma pessoa ferida no Lago Norte Divulgação/CBMDF
  • Colisão deixou uma pessoa idosa ferida na BR-251
    Colisão deixou uma pessoa idosa ferida na BR-251 Divulgação/CBMDF
  • Duas pessoas ficaram feridas na colisão entre uma motociclista e um veículo, em Ceilândia
    Duas pessoas ficaram feridas na colisão entre uma motociclista e um veículo, em Ceilândia Divulgação/CBMDF
  • Carro colidiu contra poste no Sol Nascente
    Carro colidiu contra poste no Sol Nascente Divulgação/CBMDF

Na via de acesso à W3 Norte, uma capotagem deixou um homem ferido e resultou no vazamento de combustível. A situação foi rapidamente controlada pelas equipes de socorro. Já na L4 Sul, um Citroën/C colidiu contra um poste de iluminação pública, deixando o condutor inconsciente e com ferimentos graves. Ambos os casos ocorreram, também, nesse domingo. 

Na noite de sábado (13), uma capotagem na ML 12, no Lago Norte, deixou uma pessoa ferida. Na BR-251, outra capotagem deixou uma pessoa idosa ferida; ela foi encaminhada ao hospital. Em Ceilândia, uma colisão entre um veículo Fiat Strada, de cor vermelha, e uma motocicleta Honda NXR 150, de cor branca, deixou motociclista e passageira feridos. 

Letícia Mouhamad

Repórter

Jornalista graduanda pelo IESB e formada em Letras pela UnB. Teve experiência na Revista do Correio e, desde 2023, atua na editoria de Cidades. Tem interesse por temas ligados à saúde mental e à mobilidade urbana. Venceu os prêmios Sebrae e ABP.

Por Letícia Mouhamad
postado em 15/12/2025 12:25
