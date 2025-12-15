Homem é preso após roubar carro, fugir e atropelar duas pessoas na BR-070

Um homem foi preso após roubar um Renault Kwid branco, fugir, atropelar duas pessoas e colidir contra seis carros na BR-070, nas proximidades do Setor M, em Ceilândia. Segundo informações da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), a ocorrência começou após um motorista de aplicativo, que realizava uma corrida na região, ser vítima de um roubo mediante ameaça com faca. No momento da abordagem, o condutor embarcava uma passageira grávida acompanhada de duas crianças

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Durante a fuga, o suspeito atropelou duas pessoas e tentou atingir outro pedestre. A situação, ocorrida na noite desse domingo (14/12), foi informada via Centro de Operações da PM (Copom), momento em que uma viatura das Rondas Ostensivas Tático Móvel (Rotam) visualizou o veículo roubado em deslocamento pela BR-070. A ordem de parada não foi obedecida.

Na tentativa de fuga, o condutor colidiu contra seis veículos, chegando a empurrar um deles para fora da pista. Após acompanhamento, a equipe da PM conseguiu interceptar e parar o Renault Kwid. Em verificação preliminar, foi identificado que o autor possui passagens anteriores por roubo de veículos. A ocorrência foi encaminhada à 8ª Delegacia de Polícia (Estrutural), onde foi registrada como roubo de veículo.

Tanto o carro, recuperado durante a ação, quanto um celular foram devolvidos à vítima. A faca foi apreendida e encaminhada para os procedimentos legais. O preso foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML) para exame de corpo de delito e, posteriormente, à Divisão de Controle e Custódia de Presos (DCCP), onde permanece à disposição da Justiça. Ainda não há informações sobre o estado de saúde das vítimas atropeladas.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular