Incidentes com pipas na rede elétrica crescem 14% no DF

Entre janeiro e novembro deste ano, a Neoenergia Brasília registrou 411 ocorrências de incidentes envolvendo pipas na rede elétrica, um aumento de 14% em relação ao mesmo período de 2024, quando foram contabilizados 360 casos. Com o crescimento desses episódios, também subiu o número de consumidores afetados: no ano passado, 120,4 mil clientes tiveram o fornecimento de energia impactado, enquanto, neste ano, o total chegou a 138,5 mil.
Com a chegada do período de férias escolares, a preocupação da distribuidora se intensifica. Nessa época, crianças e adolescentes passam mais tempo em casa ou em áreas de lazer, aumentando a prática de atividades como soltar pipas. Embora seja uma opção lúdica e recreativa, a brincadeira oferece riscos quando realizada próxima à rede elétrica. Linhas que se enroscam em postes, transformadores ou fiações podem provocar curtos-circuitos, rompimento de cabos e interrupções no fornecimento de energia.
De acordo com Jorge Frota, gerente de Saúde e Segurança da Neoenergia Brasília, a recomendação é empinar pipas apenas em locais amplos e afastados da rede elétrica, como campos, parques e áreas descampadas. Ele alerta ainda para que ninguém tente retirar pipas presas nos fios. “Jamais utilize cerol ou linha chilena, que, além de representarem risco à população, podem danificar os cabos da rede elétrica”, reforça.
A distribuidora destaca que a retirada de pipas presas na fiação é uma atividade exclusiva de profissionais autorizados e treinados. O acesso a subestações, mesmo para recuperar brinquedos, é terminantemente proibido e representa grave risco à vida.
Dicas para prevenir acidentes com pipas
- Evite o uso de fios metálicos ou papel laminado, que podem conduzir energia
- Nunca tente retirar pipas enroscadas nos cabos
- Não utilize cerol ou linha chilena
- Não arremesse objetos na rede elétrica, como arames ou correntes
- Não solte pipas durante chuva ou ventos fortes; recolha imediatamente em caso de relâmpagos
- Redobre a atenção com motociclistas e ciclistas, que podem ser atingidos pela linha
Orientações para as férias
Durante as férias, também aumenta o uso de smartphones, videogames e outros equipamentos eletrônicos. A Neoenergia Brasília orienta que esses aparelhos sejam conectados ou desconectados apenas por adultos, sempre segurando o plugue e nunca puxando o fio. Tomadas devem contar com protetores, e cabos danificados não devem ser utilizados. Crianças não devem manusear eletrônicos enquanto os dispositivos estiverem carregando.
Em condomínios ou residências, o acesso a quadros de energia, geradores e salas de força deve ser restrito a profissionais habilitados. Em caso de acidentes, a recomendação é desligar a chave geral ou o disjuntor e acionar imediatamente o Corpo de Bombeiros (193) ou o Samu (192). Situações envolvendo a rede de distribuição devem ser comunicadas à Neoenergia Brasília pelo telefone 116.
