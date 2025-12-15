Incidentes com pipas na rede elétrica crescem 14% no DF

As linhas das pipas podem se enroscar em postes, transformadores ou fiações provocando curtos-circuitos, rompimento de cabos e interrupções no fornecimento de energia - (crédito: Divulgação/Neoenergia)

Entre janeiro e novembro deste ano, a Neoenergia Brasília registrou 411 ocorrências de incidentes envolvendo pipas na rede elétrica, um aumento de 14% em relação ao mesmo período de 2024, quando foram contabilizados 360 casos. Com o crescimento desses episódios, também subiu o número de consumidores afetados: no ano passado, 120,4 mil clientes tiveram o fornecimento de energia impactado, enquanto, neste ano, o total chegou a 138,5 mil.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Com a chegada do período de férias escolares, a preocupação da distribuidora se intensifica. Nessa época, crianças e adolescentes passam mais tempo em casa ou em áreas de lazer, aumentando a prática de atividades como soltar pipas. Embora seja uma opção lúdica e recreativa, a brincadeira oferece riscos quando realizada próxima à rede elétrica. Linhas que se enroscam em postes, transformadores ou fiações podem provocar curtos-circuitos, rompimento de cabos e interrupções no fornecimento de energia.

De acordo com Jorge Frota, gerente de Saúde e Segurança da Neoenergia Brasília, a recomendação é empinar pipas apenas em locais amplos e afastados da rede elétrica, como campos, parques e áreas descampadas. Ele alerta ainda para que ninguém tente retirar pipas presas nos fios. “Jamais utilize cerol ou linha chilena, que, além de representarem risco à população, podem danificar os cabos da rede elétrica”, reforça.

A distribuidora destaca que a retirada de pipas presas na fiação é uma atividade exclusiva de profissionais autorizados e treinados. O acesso a subestações, mesmo para recuperar brinquedos, é terminantemente proibido e representa grave risco à vida.

Dicas para prevenir acidentes com pipas

Evite o uso de fios metálicos ou papel laminado, que podem conduzir energia



Nunca tente retirar pipas enroscadas nos cabos



Não utilize cerol ou linha chilena



Não arremesse objetos na rede elétrica, como arames ou correntes



Não solte pipas durante chuva ou ventos fortes; recolha imediatamente em caso de relâmpagos



Redobre a atenção com motociclistas e ciclistas, que podem ser atingidos pela linha



Orientações para as férias

Durante as férias, também aumenta o uso de smartphones, videogames e outros equipamentos eletrônicos. A Neoenergia Brasília orienta que esses aparelhos sejam conectados ou desconectados apenas por adultos, sempre segurando o plugue e nunca puxando o fio. Tomadas devem contar com protetores, e cabos danificados não devem ser utilizados. Crianças não devem manusear eletrônicos enquanto os dispositivos estiverem carregando.

Em condomínios ou residências, o acesso a quadros de energia, geradores e salas de força deve ser restrito a profissionais habilitados. Em caso de acidentes, a recomendação é desligar a chave geral ou o disjuntor e acionar imediatamente o Corpo de Bombeiros (193) ou o Samu (192). Situações envolvendo a rede de distribuição devem ser comunicadas à Neoenergia Brasília pelo telefone 116.