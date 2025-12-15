Polícia Civil conclui investigação e indicia sargento da PM por homícidio

A Polícia Civil do Distrito Federal concluiu nesta semana o inquérito Inquérito Policial que apurava a morte do servidor público Rodrigo Moreira de Figueiredo, de 63 anos, ocorrida em agosto de 2024, após uma perseguição policial na Estrada Parque Paranoá. Por meio da Coordenação de Repressão a Homicídios e de Proteção à Pessoa (CHPP), o sargento da Polícia Militar envolvido na ação foi indiciado pelo crime de homicídio.

O caso teve início na Asa Norte, quando policiais militares começaram a perseguir um carro após denúncias de perturbação e importunação sexual. Durante a operação, que se estendeu até o Lago Norte, o autor teria efetuado o disparo de fuzil que matou a vítima.

Diante da análise de laudos periciais produzidos e oitivas de testemunhas em uma investigação de quase um ano, o caso foi encerrado, tendo sido o policial indiciado por homicídio doloso.

O Inquérito Policial foi encaminhado ao Ministério Público que decidirá acerca do oferecimento de denúncia ao Tribunal do Júri em desfavor do policial.

