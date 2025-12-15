InícioCidades DF
CRIME

Polícia Civil conclui investigação e indicia sargento da PM por homícidio

O caso ocorreu em agosto de 2024, quando policiais militares começaram a perseguir um carro após denúncias de importunação sexual. O motorista, um servidor público de 63 anos, foi baleado pelo PM e morreu

PCDF conclui inquérito e indicia sargento da PM por homicídio - (crédito: Divulgação)
PCDF conclui inquérito e indicia sargento da PM por homicídio - (crédito: Divulgação)

A Polícia Civil do Distrito Federal concluiu nesta semana o inquérito Inquérito Policial que apurava a morte do servidor público Rodrigo Moreira de Figueiredo, de 63 anos, ocorrida em agosto de 2024, após uma perseguição policial na Estrada Parque Paranoá. Por meio da Coordenação de Repressão a Homicídios e de Proteção à Pessoa (CHPP), o sargento da Polícia Militar envolvido na ação foi indiciado pelo crime de homicídio.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

O caso teve início na Asa Norte, quando policiais militares começaram a perseguir um carro após denúncias de perturbação e importunação sexual. Durante a operação, que se estendeu até o Lago Norte, o autor teria efetuado o disparo de fuzil que matou a vítima.

Diante da análise de laudos periciais produzidos e oitivas de testemunhas em uma investigação de quase um ano, o caso foi encerrado, tendo sido o policial indiciado por homicídio doloso.

O Inquérito Policial foi encaminhado ao Ministério Público que decidirá acerca do oferecimento de denúncia ao Tribunal do Júri em desfavor do policial.

*Estagiária sob supervisão de Adriana Bernardes

 

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Walkyria Lagaci

Estudante de Jornalismo da Universidade de Brasília (UnB), atualmente estagiando na editoria Cidades DF do Correio Braziliense.

Por Walkyria Lagaci
postado em 15/12/2025 11:50 / atualizado em 15/12/2025 11:50
SIGA
x