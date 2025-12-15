Mulher é presa em flagrante acusada de pôr fogo em cachorro vivo

O crime aconteceu no Setor Habitacional Água Quente, próximo ao Recanto das Emas - (crédito: Reprodução/Administração Água Quente)

Uma mulher foi presa em flagrante por suspeita de maus-tratos contra um cachorro no Setor Habitacional Água Quente, no Recanto das Emas. De acordo com a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), a investigação começou após a Delegacia de Repressão aos Crimes Contra os Animais (DRCA) receber informações de que um animal teria sido incendiado na região.

A identidade da mulher não foi divulgada. O caso ganhou repercussão após ser divulgado em uma rede social. A partir das informações, policiais civis identificaram o local onde o cachorro teria sido queimado e encontraram a carcaça em uma área de mata.

Câmeras de segurança da região registraram o momento. Na gravação, é possível ver a mulher caminhando ao fundo com o cachorro no colo até um ponto usado para descarte irregular de lixo. Segundo testemunhas, ela pediu um isqueiro emprestado, ateou fogo no cachorro que estaria deitado em um pedaço de espuma e, em seguida, devolveu o objeto.

Ainda segundo os relatos, a mulher teria afirmado, enquanto as chamas se espalhavam, que o animal sentiria a mesma dor que ela estava sentindo. No momento da prisão, ela estava dormindo e usava as mesmas roupas mostradas na imagem.

Os depoimentos colhidos foram confrontados com vídeos feitos pelas testemunhas. Eles serão analisados e reunidos ao processo.