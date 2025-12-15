Membro de quadrilha de Santo Antônio invade joalheria no Conjunto Nacional

Câmeras de segurança de uma loja de joias e bijuterias do Conjunto Nacional flagraram uma tentativa de furto na madrugada desta segunda-feira (15/12). O Correio apurou que o criminoso — preso em flagrante pela Polícia Militar — é morador de Santo Antônio do Descoberto (GO) e integra a quadrilha dos “Piratas dos Shoppings”, atuante em todo o país (veja o vídeo abaixo).

As imagens foram gravadas às 2h e mostram o homem entrando por debaixo da porta da loja, quase engatinhando. Ele portava uma chave de fenda, marreta, estilete e uma barra de ferro.

A PMDF foi acionada para atender a uma ocorrência inicialmente informada como invasão de loja em um shopping na região central de Brasília. Os militares encontraram o homem dentro da loja. Ele guardava semijoias, relógios, dinheiro em espécie, alianças de ouro, além de ferramentas utilizadas para a prática do furto.

Rota dourada do crime

Em junho, o Correio publicou a série especial Rota dourada do crime. Por três meses, a reportagem mergulhou nos bastidores da maior quadrilha especializada em furtos a joalherias do país.

O grupo é estruturado em núcleos — executores, financiadores e receptadores — e se desloca entre os estados, burlando a fiscalização em rodoviárias interestaduais com o uso de documentos falsificados.

