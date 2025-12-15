Inscrições para bolsas de graduação no UDF estão abertas

As vagas abrangem os cursos de direito, administração, ciências contábeis, fisioterapia, fonoaudiologia, nutrição e sistemas de informação - (crédito: UDF/Reprodução)

As inscrições para o Programa de Bolsas de Estudo do Centro de Ensino Unificado do Distrito Federal (UDF) começaram nesta segunda-feira (15). O edital disponibiliza 74 vagas para cursos de graduação presenciais, com ingresso no primeiro semestre de 2026, contemplando estudantes da rede pública que atendam a critérios socioeconômicos como renda familiar per capita de até 1,5 salário mínimo e que tenham participado do Enem 2023 ou 2024, com média mínima de 400 pontos.

Servidores e empregados públicos efetivos e ativos do GDF também podem concorrer, independentemente da renda, desde que observem os demais requisitos previstos no edital. As vagas abrangem os cursos de direito, administração, ciências contábeis, fisioterapia, fonoaudiologia, nutrição e sistemas de informação. As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas, exclusivamente, pelo site da Escola de Governo do Distrito Federal (Egov), até 12 de janeiro de 2026.

Para orientar os candidatos, a Egov disponibilizou um conjunto de perguntas e respostas que sintetiza os principais pontos do edital. A seleção será conduzida pela Escola de Governo, com análise documental e classificação baseada em critérios objetivos. A divulgação do resultado final está prevista para a primeira semana de fevereiro de 2026.

Desde sua criação, em 2019, o programa concedeu mais de 1,5 mil bolsas de estudo, ampliando o acesso ao ensino superior e apoiando a formação de novos profissionais para o mercado de trabalho. O edital completo e demais informações estão disponíveis no site da Egov.