Rodoviária do Samba celebra 19 anos com festa gratuita na quinta

O "Rodoviária do Samba" acontece na próxima quinta-feira (18/12), na parte inferior da rodoviária do Plano Piloto - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A Press)

Brasília recebe nesta quinta-feira (18/12) a tradicional festa “Rodoviária do Samba", que acontece na rodoviária do Plano Piloto das 12h às 21h. A celebração está completando 19 anos de história e, nesta edição, vai contar com diversos sambistas da cidade para animar o público.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Leia também: Soldado que matou militar no quartel do Exército tem habeas corpus negado pelo STM

A entrada é gratuita, e as apresentações serão na Plataforma B, parte inferior da Rodoviária, onde as mais de 700 mil pessoas que passam pelo local diariamente poderão desfrutar do samba. Entre as atrações estão o Boi de Seu Teodoro e a escola de samba Bola Preta de Sobradinho.

O projeto surgiu 19 anos atrás, para celebrar o Dia Nacional do Samba, em 2 de dezembro, mas acabou se tornando um tradicional evento do gênero musical na cidade. “Fazemos uma roda aberta, livre e democrática. Esses são valores que o próprio samba ensina e a gente faz questão de cultivar. É o povo do samba pelo samba do povo”, explica a cantora Cris Pereira, uma das organizadoras do projeto.

A Rodoviária do Samba é uma realização da Onã Produções e Produção Criola, contando com apoio do grupo de samba Boi do Seu Teodoro. Confira a programação:

Rodoviária do Samba

Dia:

18 de dezembro (quinta-feira)

Local:

Plataforma B da Rodoviária do Plano Piloto (plataforma inferior)

Programação:

12h às 13h - Tambor de Crioula de Seu Teodoro

13h30 às 14h30 - Boi de Seu Teodoro

15h às 16h - Escola de samba Bola Preta de Sobradinho

16h30 às 21h - Roda de samba - Encontro de Sambistas

*Estagiário sob supervisão de Roberto Fonseca

Saiba Mais Cidades DF Mudanças no trânsito da Epig já estão valendo; confira

Mudanças no trânsito da Epig já estão valendo; confira Cidades DF Membro de quadrilha de Santo Antônio invade joalheria no Conjunto Nacional

Membro de quadrilha de Santo Antônio invade joalheria no Conjunto Nacional Cidades DF Inscrições para bolsas de graduação no UDF estão abertas