Rodoviária do Samba celebra 19 anos com festa gratuita na quinta

Evento acontece nesta quinta-feira (18/12), na plataforma inferior da rodoviária do Plano Piloto e terá entrada gratuita

O "Rodoviária do Samba" acontece na próxima quinta-feira (18/12), na parte inferior da rodoviária do Plano Piloto - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A Press)

Brasília recebe nesta quinta-feira (18/12) a tradicional festa “Rodoviária do Samba", que acontece na rodoviária do Plano Piloto das 12h às 21h. A celebração está completando 19 anos de história e, nesta edição, vai contar com diversos sambistas da cidade para animar o público.

A entrada é gratuita, e as apresentações serão na Plataforma B, parte inferior da Rodoviária, onde as mais de 700 mil pessoas que passam pelo local diariamente poderão desfrutar do samba. Entre as atrações estão o Boi de Seu Teodoro e a escola de samba Bola Preta de Sobradinho.

O projeto surgiu 19 anos atrás, para celebrar o Dia Nacional do Samba, em 2 de dezembro, mas acabou se tornando um tradicional evento do gênero musical na cidade. “Fazemos uma roda aberta, livre e democrática. Esses são valores que o próprio samba ensina e a gente faz questão de cultivar. É o povo do samba pelo samba do povo”, explica a cantora Cris Pereira, uma das organizadoras do projeto.

A Rodoviária do Samba é uma realização da Onã Produções e Produção Criola, contando com apoio do grupo de samba Boi do Seu Teodoro. Confira a programação:

Rodoviária do Samba

Dia:

  • 18 de dezembro (quinta-feira)

Local:

  • Plataforma B da Rodoviária do Plano Piloto (plataforma inferior)

Programação:

  • 12h às 13h - Tambor de Crioula de Seu Teodoro
  • 13h30 às 14h30 - Boi de Seu Teodoro
  • 15h às 16h - Escola de samba Bola Preta de Sobradinho
  • 16h30 às 21h - Roda de samba - Encontro de Sambistas

*Estagiário sob supervisão de Roberto Fonseca

Júlio Noronha*

Estudante de jornalismo no Centro Universitário Iesb, é estagiário do site do Correio Braziliense.

Por Júlio Noronha*
postado em 15/12/2025 16:49
