Rodoviária do Samba celebra 19 anos com festa gratuita na quinta

Brasília recebe nesta quinta-feira (18/12) a tradicional festa “Rodoviária do Samba", que acontece na rodoviária do Plano Piloto das 12h às 21h. A celebração está completando 19 anos de história e, nesta edição, vai contar com diversos sambistas da cidade para animar o público.
A entrada é gratuita, e as apresentações serão na Plataforma B, parte inferior da Rodoviária, onde as mais de 700 mil pessoas que passam pelo local diariamente poderão desfrutar do samba. Entre as atrações estão o Boi de Seu Teodoro e a escola de samba Bola Preta de Sobradinho.
O projeto surgiu 19 anos atrás, para celebrar o Dia Nacional do Samba, em 2 de dezembro, mas acabou se tornando um tradicional evento do gênero musical na cidade. “Fazemos uma roda aberta, livre e democrática. Esses são valores que o próprio samba ensina e a gente faz questão de cultivar. É o povo do samba pelo samba do povo”, explica a cantora Cris Pereira, uma das organizadoras do projeto.
A Rodoviária do Samba é uma realização da Onã Produções e Produção Criola, contando com apoio do grupo de samba Boi do Seu Teodoro. Confira a programação:
Rodoviária do Samba
Dia:
- 18 de dezembro (quinta-feira)
Local:
- Plataforma B da Rodoviária do Plano Piloto (plataforma inferior)
Programação:
- 12h às 13h - Tambor de Crioula de Seu Teodoro
- 13h30 às 14h30 - Boi de Seu Teodoro
- 15h às 16h - Escola de samba Bola Preta de Sobradinho
- 16h30 às 21h - Roda de samba - Encontro de Sambistas
*Estagiário sob supervisão de Roberto Fonseca