Defensoria do DF oferecerá serviços gratuitos nesta quarta

Última edição de 2025 da Quarta do Cidadão acontece nesta quarta-feira (17/12) - (crédito: DPDF)

A Defensoria Pública do Distrito Federal (DPDF) realizará a Quarta do Cidadão, nesta quarta-feira (17/12), das 8h às 14h, na frente da Biblioteca Nacional de Brasília, na Esplanada dos Ministérios. A ação tem como objetivo oferecer serviços, como atendimento jurídico gratuito, à população em situação de vulnerabilidade.

A iniciativa terá o Natal como tema de sua última edição de 2025. Além de atendimento jurídico, a programação também conta com orientação sobre pensão alimentícia, reconhecimento de paternidade e exames de DNA, assistência social, serviços de saúde, corte de cabelo, encaminhamento profissional e distribuição de lanches.

Desde agosto de 2024, quando foi criado o projeto, 8.194 atendimentos foram registrados. A iniciativa conta com o apoio de diversos órgãos e parceiros, como a Secretaria de Justiça e Cidadania (Sejus), a Polícia Civil do Distrito Federal, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda (Sedet), a Caesb e a Escola de Barbeiros Roberto Ramos.