Iphan determina realocação de estátua em homenagem a Oscar Niemeyer

Estátua de Oscar Niemeyer em bronze na Casa de Chá foi inaugurada nesta segunda-feira - (crédito: Minervino Junior CB/DA Press)

Manuela Sá*

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Logo após o Senac-DF inaugurar estátua em bronze de Oscar Niemeyer na Casa de Chá, localizada na Praça dos Três Poderes, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) informa que não foi consultado previamente sobre a instalação e que terá que mudar a obra de local.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

A escultura em tamanho real, assinada pelo artista Léo Santana, foi inaugurada nesta segunda-feira (15/12), dia em que Oscar Niemeyer completaria 118 anos. O arquiteto homenageado foi responsável pelos projetos dos principais monumentos de Brasília e também desenhou a Casa de Chá.

De acordo com Decreto-lei n° 25/37, que trata da proteção do patrimônio histórico e artístico nacional do Brasil, é uma exigência consultar o Iphan em casos de mudanças em áreas tombadas. Como no caso da instalação da escultura não houve consulta, a Superintendência do Iphan do Distrito Federal pediu esclarecimentos e designou uma equipe para vistoriar o local.

Leia também: Natal Mágico do Nicolândia arrecada 4 mil brinquedos neste sábado

O Iphan, em nota, esclarece que considera “justa a homenagem ao arquiteto, razão pela qual irá orientar aos responsáveis a realocação da escultura, em local compatível com a legislação de preservação de bens culturais e em respeito à concepção urbanística da Praça dos Três Poderes".

Em nota, o Senac-DF esclarece que a instituição recebeu a vistoria do Iphan na manhã desta segunda-feira e está em tratativas com o órgão para se adequar às exigências técnicas. Ainda disse que se compromete a seguir as recomendações e a respeitar o compromisso com o patrimônio, a memória e a história de Brasília.

*Estagiária sob supervisão de Márcia Machado