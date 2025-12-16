Mulher é vítima de feminicídio dentro de casa em Águas Lindas de Goiás

Polícia Civil de Goiás instaurou procedimento policial para apurar os fatos, solicitou as perícias necessárias e aguarda a conclusão dos laudos da Polícia Técnico-Científica - (crédito: Tânia Rêgo/Agência Brasil)

Larissa Conceição de Amaral, de 29 anos, foi brutalmente assassinada dentro da própria residência. A tragédia ocorreu no bairro Jardim Recanto, em Águas Lindas de Goiás. A vítima foi encontrada morta nua sobre a cama, com múltiplos ferimentos no rosto e diversas escoriações pelo corpo. O principal suspeito do feminicídio é Joselmir Miranda Silva, 33, conhecido como Buiu, marido da tia que encontrou o corpo. Ele está foragido desde o dia do crime.

A descoberta foi feita pela tia da mulher, no domingo (14/12), que estranhou chamadas perdidas feitas pela sobrinha durante a madrugada. Preocupada, ela foi até a residência e se deparou com a cena violenta. Em estado de choque, acionou a Polícia Militar de Goiás (PMGO), que isolou o local para o trabalho da perícia.

A suspeita se intensificou após um relato considerado decisivo pelos investigadores. Segundo informações repassadas à polícia, Joselmir teria ligado para um amigo, conhecido como Chimbinha e feito uma confissão indireta, afirmando apenas: “fiz uma besteira”. A declaração é tratada como um dos principais elementos que o ligam ao assassinato.

Durante os trabalhos periciais, foram localizadas duas taças de vinho, uma bebida alcoólica e embalagens de preservativos, o que sugere que Larissa esteve acompanhada antes de ser morta. A polícia também apura a informação de que a vítima mantinha um relacionamento com um homem casado conhecido pela internet, cuja identidade ainda não foi confirmada.

O Grupo de Investigação de Homicídios (GIH) de Águas Lindas foi acionado e compareceu ao local. A PCGO instaurou procedimento policial para apurar os fatos, solicitou as perícias necessárias e aguarda a conclusão dos laudos da Polícia Técnico-Científica.

As investigações seguem em andamento, com foco na localização do suspeito e no esclarecimento completo das circunstâncias do feminicídio.