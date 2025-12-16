Menino esfaqueado em Planaltina (GO) volta a andar e falar

João Miguel foi esfaqueado, no dia 7 de dezembro, em Planaltina (GO), após uma desavença durante um jogo de futebol - (crédito: Material cedido ao Correio)

O menino de 10 anos esfaqueado durante um ataque em Planaltina de Goiás apresentou evolução significativa no quadro de saúde e voltou a andar e falar. Internado no Hospital de Base (HBDF) desde o início de dezembro, João Miguel apareceu caminhando pelos corredores da unidade em um vídeo gravado por familiares, que celebram a recuperação após dias de apreensão e risco iminente de morte. Veja:

Nas imagens, compartilhadas pela família, o garoto surge caminhando com apoio, ainda sob acompanhamento médico, mas demonstrando consciência, equilíbrio e capacidade de comunicação. Em outro momento do vídeo, já deitado na cama do hospital, ele tranquiliza os familiares e diz, com voz firme: “Tá tudo certo. Já tirei o negócio do nariz”, em referência ao equipamento de auxílio respiratório. Em seguida, completa: “Quinta ou domingo já volto para casa”.

A melhora ocorre após um período considerado crítico pela equipe médica. O menino havia sido internado em estado gravíssimo, passou por cirurgias de emergência, ficou entubado na UTI e chegou a sofrer uma parada cardíaca, sendo reanimado. Ele apresentava múltiplos ferimentos causados por golpes de faca, incluindo lesões na cabeça, no pescoço, nas costas e na mão Paralelamente, a Polícia Civil de Goiás (PCGO) segue investigando o ataque, que teria sido praticado por um adolescente. As circunstâncias do crime, incluindo a motivação e a dinâmica completa dos fatos, continuam sendo apuradas. Facadas João Miguel foi esfaqueado, no dia 7 de dezembro, em João Miguel foi esfaqueado, no dia 7 de dezembro, em Planaltina (GO) , após uma desavença durante um jogo de futebol entre crianças. Segundo a Polícia Civil, depois do desentendimento no campo, o adolescente suspeito, de 14 anos, se afastou do local. Mais tarde, a vítima foi surpreendida pelo agressor enquanto estava em outro ponto do bairro, longe da área onde ocorreu a discussão inicial.

De acordo com relatos de testemunhas, o adolescente derrubou o menino no chão e desferiu diversos golpes de faca em regiões vitais do corpo, incluindo pescoço, tórax e pernas. Mesmo ferida, a criança conseguiu correr para pedir ajuda, sendo socorrida por familiares e moradores. O agressor fugiu do local em uma bicicleta. A vítima foi levada inicialmente a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e, devido à gravidade dos ferimentos, transferida para um hospital de referência no Distrito Federal.