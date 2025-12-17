Bares vencedores do Festival Botecar serão anunciados nesta quarta

O Festival Botecar Brasília vai revelar, hoje, os cinco bares vencedores da segunda edição do evento na capital federal. A cerimônia de premiação está marcada para as 19h, no restaurante Oscarito, e vai reunir representantes dos estabelecimentos participantes, jurados, patrocinadores e convidados da organização.

Ao todo, 35 bares do Distrito Federal participaram da competição, que, neste ano, teve como tema Sabores Artesanais — Feito à Mão, Feito com o Coração. A proposta buscou valorizar o trabalho manual e homenagear a cozinha feita com criatividade, tradição e afeto, estabelecendo um paralelo entre o artesanato e a boemia dos botecos. Cada estabelecimento desenvolveu um prato exclusivo para o festival, inspirado no mote escolhido.













Durante o evento, o público pôde experimentar tira-gostos inéditos, com preços que variaram entre R$ 18 e R$ 59,90. Quem consumiu os pratos teve a oportunidade de participar da votação popular por meio de um QR Code disponibilizado nas mesas dos bares, que direcionava a um formulário on-line. A votação foi encerrada junto com o término oficial do festival.

A escolha dos vencedores levou em conta uma combinação entre a avaliação do público e o voto de um júri técnico especializado, com peso igual para ambos. A apuração foi realizada por meio de um sistema informatizado, garantindo a soma e o equilíbrio entre as notas atribuídas. Entre os critérios avaliados estavam a qualidade e o sabor do tira-gosto, a apresentação do prato, a temperatura da bebida, o atendimento da casa, além de aspectos como limpeza e higiene do salão, banheiro e cozinha.

Além do voto popular, os jurados técnicos observaram detalhes como tempero, criatividade, execução do prato, postura dos garçons e a experiência completa oferecida pelo bar. Ao final, cinco estabelecimentos serão premiados com troféus, que reconhecem o desempenho geral envolvendo prato, bar e ambiente.

Segundo André Lamounier, idealizador do evento, as duas edições do Botecar Brasília contaram com grande engajamento do público. Em relação aos resultados, Lamounier adianta que pode haver surpresas para o público. Sobre o próximo festival, ele tem a mesma expectativa em relação às últimas edições, ressaltando a grande "participação dos bares, o envolvimento que trouxe um fenômeno pré-Natal para os bares, levando esses estabelecimentos a terem mais movimento".

A cerimônia de premiação será restrita a convidados. Cada bar participante teve direito a levar até dez convidados, enquanto os jurados podem comparecer com acompanhantes. A organização reservou ainda cerca de 50 convites institucionais, além dos destinados a patrocinadores e parceiros. Criado em Belo Horizonte, onde existe há 11 anos, o Botecar chegou a Brasília em 2024.



