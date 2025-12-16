InícioCidades DF
Restaurantes comunitários do DF oferecem almoço natalino por R$ 1 nesta quarta-feira (17/12)

Ação "Nosso Natal" garante refeição completa e mais de 50 mil pratos servidos para famílias em situação de vulnerabilidade

Almoço será servido das 11h às 14h - (crédito: Paulo H. Carvalho/Agência Brasília)
Almoço será servido das 11h às 14h - (crédito: Paulo H. Carvalho/Agência Brasília)

Os 17 restaurantes comunitários do Distrito Federal promovem, nesta quarta-feira (17/12), mais uma edição do Nosso Natal, iniciativa que oferece um almoço natalino completo pelo valor simbólico de R$ 1. A ação é voltada a famílias em situação de vulnerabilidade social e contará ainda com atrações especiais em cada unidade.

O almoço será servido das 11h às 14h e traz um cardápio típico de Natal, com pernil suíno assado ao molho Califórnia, além de opção de coxa e sobrecoxa ao molho de ervas. A refeição inclui arroz, feijão carioca, farofa natalina com bacon, azeitona, uva-passa, batata palha e cheiro-verde, salada tropical e, como sobremesa, bombom, acompanhado de suco de abacaxi com hortelã.

Cardápio natalino de todos os restaurantes comunitários do DF
Cardápio natalino de todos os restaurantes comunitários do DF (foto: Divulgação/GDF)

A expectativa é servir cerca de cinco mil refeições nas unidades de maior movimento e ultrapassar a marca de 50 mil pratos distribuídos em todos os restaurantes comunitários do DF.

Serviço:

Data: 17 de dezembro (quarta-feira)

 Horário: das 11h às 14h

Valor: R$ 1

Local: Restaurantes Comunitários em funcionamento no DF

Vitória Torres

Repórter

Repórter na editoria de Cidades. Jornalista em formação pela Universidade Católica de Brasília (UCB). Atuou nas editorias de Política, Economia e Brasil.

Por Vitória Torres
postado em 16/12/2025 21:14
