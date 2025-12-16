Restaurantes comunitários do DF oferecem almoço natalino por R$ 1 nesta quarta-feira (17/12)

Os 17 restaurantes comunitários do Distrito Federal promovem, nesta quarta-feira (17/12), mais uma edição do Nosso Natal, iniciativa que oferece um almoço natalino completo pelo valor simbólico de R$ 1. A ação é voltada a famílias em situação de vulnerabilidade social e contará ainda com atrações especiais em cada unidade.
O almoço será servido das 11h às 14h e traz um cardápio típico de Natal, com pernil suíno assado ao molho Califórnia, além de opção de coxa e sobrecoxa ao molho de ervas. A refeição inclui arroz, feijão carioca, farofa natalina com bacon, azeitona, uva-passa, batata palha e cheiro-verde, salada tropical e, como sobremesa, bombom, acompanhado de suco de abacaxi com hortelã.
A expectativa é servir cerca de cinco mil refeições nas unidades de maior movimento e ultrapassar a marca de 50 mil pratos distribuídos em todos os restaurantes comunitários do DF.
Serviço:
Data: 17 de dezembro (quarta-feira)
Horário: das 11h às 14h
Valor: R$ 1
Local: Restaurantes Comunitários em funcionamento no DF
