Sejus-DF oferece ações de saúde visual para vítimas de violência

A Secretaria de Justiça e Cidadania (Sejus) do Distrito Federal está realizando atendimento de saúde visual para mulheres vítimas de violência, a partir dos 40 anos, em situação de vulnerabilidade social. A iniciativa inclui ações de promoção, prevenção e cuidado para dez regiões administrativas do Distrito Federal: Guará, Brazlândia, Plano Piloto, Estrutural, Gama, Santa Maria, Taguatinga, Ceilândia, Núcleo Bandeirante e Paranoá.

A ação está formalizada no Extrato do Termo de Fomento nº 19/2025, publicado nesta terça-feira (16/12) no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF). O acordo foi firmado entre a Sejus-DF e a Associação de Apoio Renovatio, organização da sociedade civil responsável pela execução do projeto.

Com vigência até 20 de julho de 2026, o termo prevê a transferência de recursos financeiros para a realização das atividades, conforme plano de trabalho aprovado. O valor global da parceria é de R$ 999.550,50, a ser repassado em três parcelas ao longo da execução.

A iniciativa integra o conjunto de políticas públicas da secretaria voltadas à proteção, ao cuidado integral e à promoção de direitos das mulheres, com atenção especial àquelas que enfrentam situações de violência, reforçando a importância do acesso à saúde como instrumento de dignidade e autonomia. O termo foi assinado em 12 de dezembro de 2025 e não prevê contrapartida financeira por parte da organização da sociedade civil.