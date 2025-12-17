Ibaneis Rocha entrega as chaves de 140 moradias no Sol Nascente

O governador Ibaneis Rocha (MDB/DF) entregou, nessa quarta-feira (17/12), as chaves de 140 apartamentos no Sol Nascente. Cerca de 560 pessoas foram beneficiadas. Durante a cerimônia, o governador falou do impacto da entrega na região. "Essa medida atende às famílias mais vulneráveis, que foram retiradas de locais impróprios para moradia, e àqueles que não tinham condições de sonhar em ter uma casa própria", disse.

Os beneficiados conquistaram o sonho da casa própria de forma totalmente gratuita. Os apartamentos têm entre 53,53 m² e 64,13 m², com dois ou três quartos, cozinha, área de serviço, banheiro e varanda. Algumas unidades foram adaptadas para pessoas com deficiência.

O presidente da Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal (CODHAB), Marcelo Fagundes, lembrou o período natalino. “É com muita alegria que estamos fazendo esse trabalho, talvez esse seja o melhor momento para fazer essa entrega a quem precisa muito”, diz.