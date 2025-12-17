InícioCidades DF
Previsão do tempo

DF terá dia de chuvas e trovoadas nesta quarta-feira (17/12)

Distrito Federal segue com previsão de tempo prevista para a semana, que também conta com trovoadas e rajadas

Bom dia, Brasília! Dia será de nebulosidade e chuvas - (crédito: Ed Alves/CB/DA Press)
Bom dia, Brasília! Dia será de nebulosidade e chuvas - (crédito: Ed Alves/CB/DA Press)

O Distrito Federal (DF) terá toda a quarta-feira (17/12) com chuvas, que serão mais intensas a tarde e a noite. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o DF também contará com trovoadas isoladas durante a tarde.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover
  • Leia também: Tempo segue instável no DF com previsão de chuva nesta terça (16)

  • Leia também: DF está sob alerta laranja para chuvas intensas nesta segunda (15)

Além disso, o clima será mais ameno com temperatura mínima será de 18ºC, e a máxima, de 25ºC; enquanto isso, a umidade será relativamente alta, com índice mínimo de 70%, e máximo de 90%. Além disso, o dia também apresentará muitas nuvens e ventos de intensidade, que varia entre fraca e moderada. 

Ainda de acordo com o Inmet, a expectativa é que, para a semana, sigam as chuvas para todos os dias no DF, e também trovoadas e rajadas de vento de fracas a moderadas.

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 17/12/2025 08:29 / atualizado em 17/12/2025 08:30
SIGA
x