DF terá dia de chuvas e trovoadas nesta quarta-feira (17/12)

Bom dia, Brasília! Dia será de nebulosidade e chuvas

O Distrito Federal (DF) terá toda a quarta-feira (17/12) com chuvas, que serão mais intensas a tarde e a noite. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o DF também contará com trovoadas isoladas durante a tarde.

Além disso, o clima será mais ameno com temperatura mínima será de 18ºC, e a máxima, de 25ºC; enquanto isso, a umidade será relativamente alta, com índice mínimo de 70%, e máximo de 90%. Além disso, o dia também apresentará muitas nuvens e ventos de intensidade, que varia entre fraca e moderada.

Ainda de acordo com o Inmet, a expectativa é que, para a semana, sigam as chuvas para todos os dias no DF, e também trovoadas e rajadas de vento de fracas a moderadas.