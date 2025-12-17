Réveillon na Esplanada terá 100 vagas para vendedores ambulantes

Decoração de Natal na Esplanada dos Ministérios, onde ocorrerá a festa de Réveillon - (crédito: Ed Alves CB/DA Press)

Foi publicado, nesta quarta-feira (17), o Edital de Chamamento Público para os vendedores nas modalidades de barraca e caixeiro que queiram trabalhar no Réveillon 2026, que ocorrerá na Esplanada dos Ministérios, no dia 31 de dezembro.

Os interessados devem fazer a inscrição até esta sexta-feira (19), no térreo do Instituto de Brasília Ambiental (Ibram), com funcionamento de 9h às 17h. A Secretaria Executiva das Cidades (Secid) será a responsável pela emissão dos cadastros dos ambulantes.

Para realizar esse cadastro, é necessário apresentar a versão original e a cópia do documento pessoal com foto (RG ou CNH) e o comprovante de endereço no nome do vendedor ou uma declaração de residência.

Vão ser disponibilizadas 50 vagas para caixeiros e 50 para barracas, com 2 vagas para cada modalidade para pessoas com deficiência (PcD), conforme o edital. Para a montagem das barracas de alimentação, o requisito é que a área tenha 20 m² (4 m x 5 m), e a de consumação, de 16 m² (4 m x 4 m), que totalizam 36 m² ao todo. A área reservada aos caixeiros é de 4 m² para carrinho ou mesa e de 6 m² para carrinho com churrasco.

O resultado dos ambulantes licenciados poderá ser consultado no dia 22 dezembro, no site da Secretaria do Governo do Distrito Federal, na aba de “Editais”. As licenças eventuais serão entregues no dia 30, no Anexo do Buriti, das 9h às 16h. Não será entregue autorização fora da data e horário marcados.

Em caso de impossibilidade de comparecimento dos vendedores contemplados, a licença pode ser retirada por terceiros, através de procuração. Outros detalhes podem ser consultados no edital.



