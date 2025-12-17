Restaurantes comunitários servem 50 mil almoços natalinos

17/12/2025 - Nosso Natal: governador Ibaneis Rocha celebra almoço natalino no Restaurante Comunitário do Sol Nascente O clima de festividade tomou conta do Restaurante Comunitário do Sol Nascente nesta quarta-feira (17) com a campanha do Nosso Natal, que serviu um almoço natalino completo pelo valor simbólico de R$ 1 às famílias em vulnerabilidade social, além de disponibilizar atrações culturais. - (crédito: Renato Alves/ Agência Brasília)

O restaurante comunitário do Sol Nascente foi um dos 17 locais que receberam, nesta quarta-feira (17/12), o evento Nosso Natal, com uma ceia natalina promovida pelo Governo do Distrito Federal (GDF). A ação contou com a presença do governador Ibaneis Rocha (MDB), da primeira-dama Mayara Noronha Rocha e da secretária de Desenvolvimento Social, Ana Paula Marra.

A iniciativa foi voltada a famílias em situação de vulnerabilidade social. Além da refeição ofertada pelo valor simbólico de R$ 1, o evento ofereceu atrações culturais e a entrega de brinquedos para crianças. O cardápio incluiu pernil suíno assado ao molho Califórnia, com opção de coxa e sobrecoxa ao molho de ervas, arroz, feijão carioca, farofa natalina com bacon, azeitona, uva-passa, batata palha e cheiro-verde. Também foram servidas salada tropical e sobremesa, acompanhadas de suco de abacaxi com hortelã.

A expectativa era servir mais de 50 mil em todos os restaurantes. No Sol Nascente, houve uma grande fila. Simonete Matos, 57 anos, frequenta diariamente o restaurante comunitário e, no Nosso Natal, não foi diferente. “Faz dois anos que moro aqui e, além de viver em um bom prédio, também tenho acesso a uma alimentação de qualidade”, relatou.

A aposentada também destacou a importância da realização da ceia, que considera um presente para a comunidade. “Esse almoço é muito importante e muito bonito, porque há muitas pessoas carentes que não têm condição de se alimentar ou de ter uma ceia de Natal”, afirmou.

Segundo Ibaneis, o objetivo do evento foi promover a integração entre o poder público, servidores e a população. “Esse é um momento de integração não só com a sociedade, especialmente com aqueles que mais precisam, mas também com os servidores do GDF, que fazem questão de estar presentes, servindo essa ceia natalina com dedicação e carinho”, afirmou.

A secretária de Desenvolvimento Social, Ana Paula Marra, destacou que a proposta do Nosso Natal vai além da oferta de uma refeição. “Não é apenas garantir a ceia de Natal, mas oferecer uma alimentação de qualidade. O cardápio conta com opções como sobrecoxa, farofa e salada, reforçando o compromisso com uma alimentação saudável, preparada com carinho para a população”, explicou.





