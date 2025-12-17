Casal é preso por cultivar pés de maconha e divulgar nas redes sociais

Diversos pés e porções acondicionadas da droga foram apreendidos durante a operação - (crédito: Reprodução/PCDF)

Um casal foi preso, nesta quarta-feira (17/12), pelo cultivo de diversos pés de maconha e a divulgação e comercialização da substância em um perfil aberto ao público nas redes sociais.



As investigações da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), por meio da Coordenação de Repressão às Drogas (Cord), tiveram início após a identificação do perfil utilizado pelo casal para a divulgação da droga. Veja vídeo:

Ainda no decorrer das apurações, as equipes localizaram a casa, em uma região afastada no Jardim Ingá, onde era realizado o cultivo dos pés da planta. Segundo a PCDF, a localização foi escolhida para dificultar a fiscalização e a atuação policial. Além de ser o local de plantio, a residência também funcionava como um laboratório para a preparação da droga.

Na busca policial no imóvel, além de grandes quantidades de pés de maconha, os policiais também encontraram insumos para a produção e armazenamento da droga. O casal, um homem e uma mulher, foram presos em flagrante e conduzidos à delegacia para os procedimentos de praxe.