Pancadas de chuva na Asa Norte alagam canteiro da via L4

Registro feito por volta das 13h30 desta quarta-feira (17/12), na Estrada Parque das Nações (Via L4), na Asa Norte - (crédito: Artur Maldaner/CB Press)

Pancadas de chuva na região da Estrada Parque das Nações (Via L4), na Asa Norte, resultaram em alagamentos na via. No momento da foto acima, registrada por volta das 13h30 desta quarta-feira (17/12), a água ultrapassava a rodovia e escoava para o canteiro central.

Os alagamentos de hoje ocorreram na altura das quadras 8 e 9 norte, em frente ao Museu de Biologia da UnB.

Em 24 horas, o Distrito Federal acumulou de 20mm a 25mm de precipitação, segundo dados do Inmet. Para hoje, a previsão aponta para pancadas de chuvas e trovoadas isoladas, que seguem no período da tarde e da noite. A temperatura prevista é de 18°C a 25°C, com umidade de 70% a 95%.