Curso gratuito conclui formação com produção de curta-metragem

Alunos do Projeto Erudir finalizam oficinas de audiovisual com curta coletivo que aborda violência contra a mulher no DF

Alunos do Projeto Erudir - (crédito: Arquivo pessoal)
Alunos do Projeto Erudir - (crédito: Arquivo pessoal)

O Projeto Erudir vem ampliando o acesso à formação audiovisual no Distrito Federal ao oferecer oficinas gratuitas para jovens e adultos a partir de 14 anos. Com uma carga horária de 100 horas, realizadas de forma on-line, a iniciativa apresentou aos participantes conteúdos práticos em áreas como roteirização, fotografia, direção, edição e produção de vídeo, com foco na acessibilidade e na qualificação técnica.

Na etapa final, o projeto avança para a produção coletiva de um curta-metragem em formato de docuficção, desenvolvido de maneira colaborativa pelos alunos que participaram das oficinas. O processo envolve desde a construção do roteiro até as filmagens e a edição, promovendo a troca de experiências e o trabalho em grupo. A proposta também contribui para o fortalecimento da identidade cultural do DF e para o estímulo à economia criativa local.

Para a participante Maristela Oliveira, o formato gratuito foi decisivo. “Ter acesso a uma formação gratuita, de qualidade, foi uma experiência incrível. Aprendi muitas coisas e pude rever vários assuntos que, por não utilizar sempre, estavam esquecidos. Os professores das oficinas são ótimos e muito acessíveis, sempre aprofundando e respondendo as dúvidas dos alunos”, afirma. Segundo ela, em um cenário em que muitos cursos on-line ainda têm custos elevados, iniciativas como o Erudir ampliam as oportunidades de qualificação profissional. “Dá a chance de qualquer pessoa se qualificar”, completa.

Intitulada “Por Todas Elas”, a obra aborda a violência e o assédio sofridos por mulheres em ambientes de lazer, tendo como eixo central a Lei Distrital nº 7.241/2023, conhecida como Protocolo “Por Todas Elas” ou “Não é Não”. A narrativa acompanha, em uma única noite, a experiência de uma jovem que sofre uma situação de assédio em um bar de Brasília e tem sua trajetória transformada a partir da aplicação do protocolo por uma funcionária do local.

A dramatização se entrelaça com entrevistas reais de especialistas, agentes públicos e mulheres que já vivenciaram situações semelhantes, criando uma narrativa que combina ficção e realidade para refletir sobre prevenção, acolhimento e políticas públicas de enfrentamento à violência de gênero. De acordo com Juliana Alcântara, social mídia do projeto, o conteúdo propõe uma reflexão urgente. “O documentário traz um tema de extrema importância. Falar sobre segurança de gênero deve ser uma das prioridades para a sociedade”, destaca. 

Ela ressalta que o aumento dos casos de violência contra mulheres evidencia a necessidade de debate e de políticas públicas efetivas. “Saber que existe uma política pública que atua como ferramenta na segurança das mulheres em ambientes como bares, shows, festivais e cinemas dá ao espectador a noção de urgência e prioridade na segurança pública e no acolhimento psicossocial”, avalia.

O curta-metragem será disponibilizado no dia 29 de dezembro no canal do YouTube e na página oficial do Projeto Erudir. A iniciativa é uma realização do Instituto Amigos da Reserva da Biosfera do Cerrado, em parceria com a Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal.

Giovanna Rodrigues

Brasiliense, moradora do Guará, estudante de Jornalismo no sétimo semestre, pela Universidade do Distrito Federal. Atuando como estagiária na Revista do Correio.

Por Giovanna Rodrigues
postado em 17/12/2025 16:31
