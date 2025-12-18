Agências ofertam mais de 700 vagas de trabalho no DF nesta quinta (18)

Salários chegam a R$ 2,5 mil. Agências do trabalhos abrem de segunda a sexta-feira - (crédito: Divulgação/Agência Alagoas)

As agências do trabalhador estão com ofertas de 767 vagas para a população que está a procura de uma oportunidade de trabalho, nesta quinta-feira (18/12). Os interessados devem se candidatar em qualquer uma das unidades ou pelo aplicativo Carteira Digital do Trabalho (Aba emprego). O cargo com maior remuneração é o de açougueiro, em Riacho Fundo II. Há cinco vagas abertas, com salário de R$ 3 mil e os candidatos precisam ter ensino fundamental completo e experiência comprovada.

Outros postos se destacam pela quantidade de oportunidades oferecidas, com 30 vagas cada: atendente de padaria e fiscal de prevenção de perdas, ambos em Samambaia Norte, operador de caixa, em Vicente Pires e Asa Sul, e repositor de mercadorias, em Samambaia Norte e local de trabalho não fixo. As exigências variam conforme a função, assim como os salários, que, nesses postos, chegam a R$ 1,7 mil.

Para participar dos processos seletivos, basta cadastrar o currículo no aplicativo Carteira Digital do Trabalho (Aba emprego) ou ir a uma das 14 agências do trabalhador, das 8h às 17h, durante a semana. Mesmo que nenhuma das vagas do dia seja atraente ao candidato, o cadastro vale para oportunidades futuras, já que o sistema cruza dados dos concorrentes com o perfil que as empresas procuram.

Empregadores que desejam ofertar vagas ou utilizar o espaço das agências do trabalhador para entrevistas podem se cadastrar pessoalmente nas unidades ou pelo aplicativo Carteira Digital do Trabalho (Aba emprego). Também é possível solicitar atendimento pelo e-mail gcv@setrab.df.gov.br. Pode ser utilizado, ainda, o Canal do Empregador, no site da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda do Distrito Federal (Sedet-DF).

