Cola em cima do muro mata mais de 50 aves silvestres em Vicente Pires; vídeo

A Polícia Civil (PCDF) investiga a morte de mais de 50 aves silvestres, entre rolinhas e sabiás, em um condomínio residencial em Vicente Pires. Segundo informações, a morte em massa dos animais foi decorrente da aplicação de uma substância adesiva sobre os muros locais, aplicada por uma empresa de dedetização contratada por um dos moradores.

A denúncia chegou à Delegacia de Repressão aos Crimes Contra os Animais (DRCA) na última segunda-feira (29/9) por meio de uma advogada da causa animal, que encaminhou vídeos e imagens do crime ambiental. Veja:

Segundo o relato da moradora que presenciou os fatos, o síndico do condomínio, um policial aposentado, também presenciou o ocorrido e ficou consternado com a crueldade do ato. Ela ainda afirmou que moradores tentaram salvar algumas aves sobreviventes com farinha para remover parte da cola e, em alguns casos, foi preciso aparar as asas dos animais para facilitar a limpeza e remoção do produto.

Na lixeira de onde o fato ocorreu, policiais encontraram pelo menos cinco aves mortas, incluindo rolinhas e um sabiá-laranjeira. Os animais que sobreviveram foram resgatados e encaminhados ao Hospital Público da Fauna Silvestre (HFAUS), onde receberão atendimento veterinário e passarão por reabilitação antes de serem devolvidos à natureza.

A DRCA instaurou um inquérito para apurar a responsabilidade dos envolvidos no caso e investigar a ocorrência de crimes de maus-tratos contra animais silvestres.

A Polícia Civil reforça que o uso de métodos cruéis que causem sofrimento ou morte a animais silvestres é crime e pode resultar em pena de detenção e multa. Denúncias de maus-tratos e crimes ambientais podem ser feitas pelo telefone 197 (opção 0), pelo WhatsApp (61) 98626-1197 ou pelo e-mail denuncia197@pcdf.df.gov.br.







