InícioCidades DF
CRUELDADE

Cola em cima do muro mata mais de 50 aves silvestres em Vicente Pires; vídeo

Os animais foram encontrados colados por uma substância adesiva em cima dos muros do local. O caso ocorreu em um condomínio residencial de Vicente Pires

Os animais foram encontrados sem vida após a aplicação de uma substância adesiva nos muros do local - (crédito: Material cedido ao Correio)
Os animais foram encontrados sem vida após a aplicação de uma substância adesiva nos muros do local - (crédito: Material cedido ao Correio)

A Polícia Civil (PCDF) investiga a morte de mais de 50 aves silvestres, entre rolinhas e sabiás, em um condomínio residencial em Vicente Pires. Segundo informações, a morte em massa dos animais foi decorrente da aplicação de uma substância adesiva sobre os muros locais, aplicada por uma empresa de dedetização contratada por um dos moradores. 

A denúncia chegou à Delegacia de Repressão aos Crimes Contra os Animais (DRCA) na última segunda-feira (29/9) por meio de uma advogada da causa animal, que encaminhou vídeos e imagens do crime ambiental. Veja:

 

Segundo o relato da moradora que presenciou os fatos, o síndico do condomínio, um policial aposentado, também presenciou o ocorrido e ficou consternado com a crueldade do ato. Ela ainda afirmou que moradores tentaram salvar algumas aves sobreviventes com farinha para remover parte da cola e, em alguns casos, foi preciso aparar as asas dos animais para facilitar a limpeza e remoção do produto.

Na lixeira de onde o fato ocorreu, policiais encontraram pelo menos cinco aves mortas, incluindo rolinhas e um sabiá-laranjeira. Os animais que sobreviveram foram resgatados e encaminhados ao Hospital Público da Fauna Silvestre (HFAUS), onde receberão atendimento veterinário e passarão por reabilitação antes de serem devolvidos à natureza. 

A DRCA instaurou um inquérito para apurar a responsabilidade dos envolvidos no caso e investigar a ocorrência de crimes de maus-tratos contra animais silvestres. 

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

A Polícia Civil reforça que o uso de métodos cruéis que causem sofrimento ou morte a animais silvestres é crime e pode resultar em pena de detenção e multa. Denúncias de maus-tratos e crimes ambientais podem ser feitas pelo telefone 197 (opção 0), pelo WhatsApp (61) 98626-1197 ou pelo e-mail denuncia197@pcdf.df.gov.br.

  • Os animais foram encontrados sem vida após a aplicação de uma substância adesiva nos muros do local
    Os animais foram encontrados sem vida após a aplicação de uma substância adesiva nos muros do local Material cedido ao Correio
  • Os animais que sobreviveram foram resgatados e encaminhados ao HFAUS
    Os animais que sobreviveram foram resgatados e encaminhados ao HFAUS Material cedido ao Correio
  • Mais de 50 aves silvestres são encontradas mortas em Vicente Pires
    Mais de 50 aves silvestres são encontradas mortas em Vicente Pires Material cedido ao Correio

Saiba Mais

Ana Carolina Alves*

Estagiária na editoria de Cultura

Estudante de Jornalismo na Universidade de Brasília, apaixonada por cinema e pelas histórias que moldam a cultura. Atualmente, estagiária na editoria de Cultura.

Carlos Silva

Repórter

Formado em Jornalismo na Universidade de Brasília (UnB). É repórter na editoria de Cidades do Correio Braziliense. Tem interesse em jornalismo de dados e temas ligados à segurança pública.

Darcianne Diogo

Repórter

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário Iesb, é especializada na cobertura da área de segurança pública e pós-graduada em jornalismo investigativo. Integra a equipe do Correio desde 2018

Por Ana Carolina Alves*, Carlos Silva e Darcianne Diogo
postado em 30/09/2025 11:26 / atualizado em 30/09/2025 11:42
x