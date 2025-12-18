InícioCidades DF
Endereços de Planaltina ficam sem energia nesta quinta-feira (18)

A suspensão temporária será realizada para manutenção da rede elétrica na região; O desligamento ocorrerá das 10h às 16h

Neoenergia fará serviços de manutenção - (crédito: Neoenergia - divulgação)

Fique atento! Moradores de alguns endereços da Planaltina terão o fornecimento de energia interrompido nesta quinta-feira (18/12). O desligamento será realizado pela companhia elétrica Neoenergia, que suspenderá a luz da região para manutenção da rede.

O desligamento temporário vai afetar as áreas do Setor Norte, AVW1, Área Especial Norte, Km 7, Lote 9, DF-230, Núcleo Rural Pipiripau, Vila Buritis II, Vila Nossa Senhora de Fátima, Quadra F, Lote 6, a partir das 10h às 16h. A suspensão da energia é necessária para manter a população e os profissionais da Neoenergia em segurança.

Além dos desligamentos programados, a energia pode acabar em outra região do Distrito Federal. Nesse caso, a população deve registrar a ocorrência pelo telefone 116. Clientes com deficiência auditiva e de fala podem acessar o atendimento pelo 0800 701 01 55, desde que utilizem aparelho adaptado para essa finalidade.

Por Davi Cruz*
postado em 18/12/2025 08:15
