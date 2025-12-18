InícioCidades DF
VIOLÊNCIA SEXUAL

Homem é preso após pagar R$75 por estupro de adolescentes no Goiás

O pai de uma das vítimas viu o comprovante de pagamento e, após questionar o adolescente, ele confirmou que o homem teria oferecido R$75 para praticar atos libidinosos nele e em um amigo

A Polícia Civil de Goiás, por meio da Deam, DPCA e Depai, prendeu preventivamente um homem por estupro de vulnerável contra dois adolescentes de 13 anos - (crédito: Divulgação/PCGO)
Um homem de 34 anos foi preso em Itumbiara (GO) acusado de pagar R$75 para estuprar dois adolescentes de 13 anos. O crime teria sido praticado em novembro e, desde então, tem sido investigado pela Polícia Civil do Goiás (PCGO).

As investigações tiveram início após o pai de uma das vítimas ver um comprovante de R$150, enviado pelo criminoso, na conta de seu filho. Após muita insistência por parte do pai, o adolescente confessou que o investigado teria lhe oferecido R$75 reais para praticar atos libidinosos contra ele e o amigo, o que, de fato, teria sido feito. 

A PCGO então decretou a prisão preventiva do criminoso e determinou a busca e apreensão do celular, cumprida por policiais das delegacias Especializada de Atendimento à Mulher (Deam), de Proteção à Criança e ao Adolescente (Dpca) e de Apuração de Atos Infracionais (Depai). O homem segue preso e deve responder por estupro de vulnerável. 

postado em 18/12/2025 16:31
