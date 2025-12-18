Rabanada é calórica? Confira receita especial do chef Thiago

Bostock é uma versão da rabanada com amêndoas, assinada pelo chef Thiago Leopoldino, da Los Santos Pizza & Pão. - (crédito: Divulgação)

A rabanada é um dos símbolos mais tradicionais do Natal brasileiro. Presente nas mesas desde a ceia até os dias seguintes às festas, o doce desperta memórias afetivas, reúne a família e, ao mesmo tempo, costuma vir acompanhado de culpa alimentar. Rica em açúcar e gordura, a sobremesa pode ser consumida de forma mais consciente, sem abrir mão do sabor, segundo especialistas ouvidos pela reportagem.

De acordo com a nutricionista Rejane Prado, do Hospital Mantevida, uma rabanada tradicional costuma ter entre 300 e 350 calorias por unidade, valor que se concentra principalmente na fritura e no açúcar. "O pão absorve uma quantidade significativa de óleo durante a fritura, o que eleva bastante as calorias do preparo. O açúcar usado para polvilhar ou envolver a rabanada também tem peso importante, por adicionar calorias sem oferecer saciedade”, explica.

Apesar disso, a nutricionista reforça que o doce não precisa ser encarado como um erro alimentar. “É possível consumir rabanada de forma equilibrada, especialmente em ocasiões especiais. Para a maioria das pessoas, uma unidade na ceia ou confraternização costuma ser suficiente para aproveitar sem grandes impactos na saúde”, afirma. Segundo ela, o ideal é que o consumo seja pontual e integrado a uma refeição completa.

Prazer sem culpa

Para Rejane, a relação emocional com a comida pesa tanto quanto o valor calórico. “Reduzir a culpa alimentar envolve mudar a forma de enxergar a comida. Sobremesas como a rabanada fazem parte da cultura e dos momentos de celebração e não devem ser tratadas como erro”, diz. Ela alerta que a culpa está frequentemente ligada a dietas restritivas e à pressão estética, especialmente sobre as mulheres. “A saúde é construída no conjunto da alimentação, e não em uma única refeição”.

O chef Thiago Leopoldino, da Los Santos Pizza & Pão, concorda que o segredo está no equilíbrio, tanto no preparo quanto na forma de comer. “Uma boa rabanada não é uma coisa só, é o conjunto funcionando em harmonia. O pão precisa ter estrutura, a mistura de leite e ovos tem que perfumar sem afogar, a fritura precisa selar rápido e dourar bonito, e a calda entra só para arrematar”, explica.

Segundo ele, quando um elemento se sobressai demais, o doce perde a graça. “No fim, o que define mesmo é o equilíbrio entre tudo isso”.

Truques para deixar a rabanada mais leve

No preparo, pequenos ajustes fazem diferença. "Usar pão do dia anterior ajuda bastante. Aquecer o leite com especiarias antes de misturar com o ovo dá mais sabor sem precisar encharcar", ensina o chef. Ele também recomenda atenção ao tempo de contato do pão com o líquido. "Nada de deixar de molho por minutos. É passar rapidamente e fritar em gordura bem quente, para evitar que chupe óleo."

Outra dica é a conclusão. "Escorrer bem e levar ao forno por alguns minutos deixa tudo mais sequinho e com textura melhor", afirma Thiago. Do ponto de vista nutricional, Rejane reforça que versões assadas e com menos açúcar reduzem o impacto calórico. “Essas adaptações fazem diferença, principalmente quando o consumo é mais frequente”, diz.

Ela lembra, porém, que versões sem lactose ou sem glúten não são automaticamente menos calóricas. “Elas são importantes para quem tem restrições alimentares, mas não devem ser vistas como ‘diet’. Já o uso de pães integrais ou receitas com mais fibras e proteína melhora a saciedade.”

Como servir e reinventar

Na apresentação, menos pode ser mais. “Hoje é comum ver rabanadas mais altas, quase como um toast francês, com caldas mais leves, frutas frescas para cortar a doçura e um toque crocante, como castanhas ou açúcar queimado”, descreve o chef. Em casa, ele garante que um prato bonito e uma finalização cuidadosa já fazem diferença.

Para Thiago, reinventar a rabanada não significa abandonar a tradição. “A base continua ali. Recheios com creme, doce de leite ou chocolate funcionam super bem. Trocar a calda clássica por frutas ou um coulis mais ácido deixa tudo mais moderno”, diz. Ele também aposta em versões com brioche, panetone e até preparos salgados. “O segredo é respeitar a ideia original: pão, cuidado no preparo e conforto no sabor.”

Receita: rabanada equilibrada, com menos gordura

Ingredientes

4 fatias de pão do dia anterior (brioche, pão francês ou pão de leite)

200 ml de leite

1 ovo

1 pau de canela

1 tira de casca de laranja ou limão

Manteiga clarificada ou óleo para dourar

Açúcar e canela para finalizar (a gosto)

Modo de preparo

Aqueça o leite com a canela e a casca cítrica. Desligue o fogo, deixe perfumar e espere esfriar.

Descarte os aromáticos e misture o leite com o ovo, batendo levemente.

Passe rapidamente as fatias de pão na mistura, sem deixar de molho.

Doure em frigideira bem quente, com pouca gordura, selando dos dois lados.

Escorra em papel-toalha e leve ao forno por 5 a 10 minutos para finalizar.

Sirva com açúcar e canela ou acompanhe com frutas frescas ou calda cítrica.

Dica do chef: frutas frescas e caldas menos doces ajudam a equilibrar o prato e reduzem a sensação de excesso.