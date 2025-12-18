DF continuará com chuvas fortes nesta quinta (18/12) e na sexta (19/12)

A previsão do tempo para o Distrito Federal, nesta quinta-feira (18/12) aponta para um dia inteiro de pancadas de chuva com trovoadas, com a temperatura variando entre 20°C e 24°C, com umidade de 85% até 100%. Nesta sexta-feira (19/12), a chuva deve continuar, com pancadas e trovoadas.
- Leia também: Moradores relatam prejuízos, e previsão é de mais chuva até sábado
DF terá dia de chuvas e trovoadas nesta quarta-feira (17/12)
Durante o dia e a tarde, também haverá sol entre as chuvas intensas, que ainda ocorrerão no DF até sexta-feira (19/12) com pancadas e trovoadas. A temperatura deve variar entre 19°C e 24°C e a umidade, de 50% até 100%.
As chuvas devem reduzir de intensidade a partir de sábado (20/12). Em caso de emergência, ligue para o Corpo de Bombeiros Militar do DF (CBMDF), no número 193.
