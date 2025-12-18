DF continuará com chuvas fortes nesta quinta (18/12) e na sexta (19/12)

Amanhecer com chuva - Pista da Estrutural - Quinta-feira, 18 de Dezembro de 2025 - (crédito: Ed Alves/CB)

A previsão do tempo para o Distrito Federal, nesta quinta-feira (18/12) aponta para um dia inteiro de pancadas de chuva com trovoadas, com a temperatura variando entre 20°C e 24°C, com umidade de 85% até 100%. Nesta sexta-feira (19/12), a chuva deve continuar, com pancadas e trovoadas.

Durante o dia e a tarde, também haverá sol entre as chuvas intensas, que ainda ocorrerão no DF até sexta-feira (19/12) com pancadas e trovoadas. A temperatura deve variar entre 19°C e 24°C e a umidade, de 50% até 100%.

As chuvas devem reduzir de intensidade a partir de sábado (20/12). Em caso de emergência, ligue para o Corpo de Bombeiros Militar do DF (CBMDF), no número 193.