Agências do trabalhador têm 488 vagas de emprego nesta sexta (19/12)

As agências do trabalhador do Distrito Federal disponibilizam, nesta sexta-feira (19/12), 488 vagas de emprego para candidatos com diferentes níveis de escolaridade, com ou sem experiência profissional. A maior remuneração, de R$ 3 mil, é para o cargo de açougueiro, no Riacho Fundo II. São cinco vagas abertas para candidatos com ensino fundamental completo e experiência comprovada na função.

Entre os destaques do dia também está a função de operador de caixa, que soma 60 oportunidades. São 30 vagas em Vicente Pires, sem exigência de escolaridade mínima, e outras 30 na Asa Sul, destinadas a candidatos com ensino médio completo. Nenhuma das oportunidades exige experiência. Os salários variam de R$ 1.521 a R$ 1.532.

Os interessados podem cadastrar o currículo no aplicativo da Carteira de Trabalho Digital (CTPS) ou presencialmente em uma das 16 agências do trabalhador do DF, que funcionam de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Mesmo que o candidato não se interesse pelas vagas disponíveis no dia, o cadastro permanece ativo e pode ser utilizado em seleções futuras, já que o sistema cruza automaticamente os perfis com as demandas das empresas.

Empregadores e empreendedores que desejam ofertar vagas ou utilizar o espaço das agências para a realização de entrevistas podem se cadastrar presencialmente nas unidades, pelo e-mail gcv@sedet.df.gov.br ou por meio do Canal do Empregador, disponível no site da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda (Sedet).