DF abre 834 vagas de emprego nesta terça-feira (16/12)

Os salários mais altos chegam a R$ 3 mil em duas posições. O comércio concentra o maior volume de vagas disponíveis

As empresas contratantes estão localizadas em diversas regiões administrativas - (crédito: Marcelo Camargo / Agência Brasil)
As Agências do Trabalhador do Distrito Federal iniciam a terça-feira (16/12) com a oferta de 834 oportunidades profissionais. Os salários mais altos chegam a R$ 3 mil em duas posições: comprador (no Guará) e supervisor de vendas (sem ponto fixo de trabalho).

O comércio concentra o maior volume de vagas disponíveis. As principais oportunidades são:

  • 183 vagas para operador de caixa
  • 182 vagas para repositor de mercadorias
  • 40 vagas para fiscal de prevenção de perdas
  • 35 vagas para auxiliar de armazenamento
  • 30 vagas para atendente de padaria

Os salários para essas posições no comércio podem chegar a R$ 1.814,30. As empresas contratantes estão localizadas em diversas regiões administrativas, como Samambaia, Riacho Fundo, Taguatinga, Recanto das Emas, Plano Piloto, Núcleo Bandeirante, Águas Claras, Planaltina e Santa Maria.

Há também postos de trabalho reservados para Pessoas com Deficiência (PcD). Estão abertas cinco vagas para auxiliar de limpeza na Asa Sul, com remuneração de R$ 1.639,44. Essas chances são exclusivas, e não exigem experiência ou escolaridade prévias.

Para concorrer às vagas, os interessados devem se cadastrar no aplicativo da Carteira de Trabalho Digital (CTPS) ou comparecer a uma das 16 Agências do Trabalhador do DF. O atendimento presencial ocorre de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Mesmo que o candidato não encontre uma vaga atraente no dia, o cadastro permanece no sistema. Ele é utilizado para cruzar o perfil do trabalhador com futuras oportunidades que as empresas buscarem.

Empregadores e empreendedores que desejam oferecer vagas ou utilizar o espaço das agências para realizar entrevistas podem se cadastrar pessoalmente nas unidades ou enviar um e-mail para gcv@sedet.df.gov.br. Outra opção é utilizar o Canal do Empregador disponível no site da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda (Sedet).

