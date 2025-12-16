DF abre 834 vagas de emprego nesta terça-feira (16/12)

As empresas contratantes estão localizadas em diversas regiões administrativas - (crédito: Marcelo Camargo / Agência Brasil)

As Agências do Trabalhador do Distrito Federal iniciam a terça-feira (16/12) com a oferta de 834 oportunidades profissionais. Os salários mais altos chegam a R$ 3 mil em duas posições: comprador (no Guará) e supervisor de vendas (sem ponto fixo de trabalho).

O comércio concentra o maior volume de vagas disponíveis. As principais oportunidades são:

183 vagas para operador de caixa

182 vagas para repositor de mercadorias

40 vagas para fiscal de prevenção de perdas

35 vagas para auxiliar de armazenamento

30 vagas para atendente de padaria

Os salários para essas posições no comércio podem chegar a R$ 1.814,30. As empresas contratantes estão localizadas em diversas regiões administrativas, como Samambaia, Riacho Fundo, Taguatinga, Recanto das Emas, Plano Piloto, Núcleo Bandeirante, Águas Claras, Planaltina e Santa Maria.

Há também postos de trabalho reservados para Pessoas com Deficiência (PcD). Estão abertas cinco vagas para auxiliar de limpeza na Asa Sul, com remuneração de R$ 1.639,44. Essas chances são exclusivas, e não exigem experiência ou escolaridade prévias.

Para concorrer às vagas, os interessados devem se cadastrar no aplicativo da Carteira de Trabalho Digital (CTPS) ou comparecer a uma das 16 Agências do Trabalhador do DF. O atendimento presencial ocorre de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Mesmo que o candidato não encontre uma vaga atraente no dia, o cadastro permanece no sistema. Ele é utilizado para cruzar o perfil do trabalhador com futuras oportunidades que as empresas buscarem.

Empregadores e empreendedores que desejam oferecer vagas ou utilizar o espaço das agências para realizar entrevistas podem se cadastrar pessoalmente nas unidades ou enviar um e-mail para gcv@sedet.df.gov.br. Outra opção é utilizar o Canal do Empregador disponível no site da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda (Sedet).