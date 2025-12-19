InícioCidades DF
Polícia promove ação de Natal, em Brazlândia, com doação de cestas básicas

Foram arrecadados 1,8 mil brinquedos e 100 cestas básicas, doadas não só por policiais, como também comerciantes, moradores e instituições

Na ação, também foram entregues brinquedos para crianças
As polícias Civil e Militar do DF promoveram, nessa quinta (18/12) e sexta-feira (19/12), uma ação conjunta de Natal Solidário em Brazlândia, no Distrito Federal. A iniciativa reuniu a 18ª Delegacia de Polícia (Brazlândia) e o 16º Batalhão da PM, com apoio do Conselho Tutelar da região.

A campanha arrecadou cerca de 1,8 mil brinquedos e 100 cestas básicas, doados por policiais, comerciantes, moradores da cidade e instituições públicas, como a vice-governadoria do Distrito Federal, a Secretaria da Mulher e a subseção da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) em Brazlândia.

Nessa quinta-feira, as equipes das forças de segurança e conselheiros tutelares percorreram bairros da cidade em comboio para distribuir brinquedos às crianças que haviam enviado cartas com pedidos de Natal. Nesta sexta, a entrega de presentes e cestas básicas foi concentrada no ginásio Espelho D’Água, onde também foram oferecidos brinquedos infláveis e lanches.

O evento contou com a presença da vice-governadora Celina Leão e reuniu famílias em situação de vulnerabilidade social atendidas pela rede de proteção local. Segundo os organizadores, a ação teve como objetivo complementar o atendimento social prestado ao longo do ano e reforçar a integração entre forças de segurança, instituições públicas e a comunidade.

 

Darcianne Diogo

Repórter

Por Darcianne Diogo
postado em 19/12/2025 12:13
