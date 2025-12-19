Suspeito de tráfico que fugiu de abordagem no DF é alvo da polícia

Suspeito é um homem de 25 anos suspeito de comandar um ponto de tráfico de drogas na Cidade Estrutural - (crédito: Divulgação)

A Polícia Civil do Distrito Federal cumpriu, nas primeiras horas desta sexta-feira (19/12), três mandados de busca e apreensão e de prisão temporária contra um homem de 25 anos suspeito de comandar um ponto de tráfico de drogas na Cidade Estrutural. As ordens judiciais foram executadas na própria região administrativa e em Águas Lindas de Goiás, no Entorno do DF, no âmbito da operação Callisto, conduzida pela 8ª Delegacia de Polícia.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

A investigação teve início a partir de uma ocorrência registrada em 17 de outubro, no Setor Leste da Estrutural, quando policiais civis monitoravam uma área conhecida pela intensa circulação de usuários de drogas. Durante a vigilância, os agentes identificaram movimentação compatível com o tráfico, com abordagens rápidas a pedestres, entrega de pequenas porções de entorpecentes e recebimento imediato de dinheiro.

No momento em que a equipe tentou realizar a abordagem, o principal suspeito percebeu a presença policial e fugiu por becos da região. Outros envolvidos foram contidos.

Após a evasão, os policiais entraram no imóvel utilizado como ponto de apoio do esquema e apreenderam porções de cocaína, crack e maconha, além de dinheiro em espécie e materiais usados para preparo e fracionamento das drogas. Parte da cocaína estava escondida dentro de ursos de pelúcia, utilizados para ocultar os entorpecentes. Também foram encontradas drogas escondidas em estruturas próximas ao imóvel.

Com base no material reunido, a Polícia Civil aprofundou as investigações e concluiu que a atuação do suspeito era contínua. O homem tinha antecedentes por tráfico de drogas, registros relacionados a entorpecentes, resistência à abordagem policial e um inquérito por tentativa de homicídio.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Durante o cumprimento dos mandados nesta sexta-feira, os agentes localizaram novas porções de cocaína e crack, além de balança de precisão e dinheiro, o que, segundo a polícia, confirmou a manutenção da atividade criminosa após o episódio de outubro.

O investigado responderá por dois crimes de tráfico de drogas: um relacionado à apreensão realizada em 17 de outubro e outro em razão do material encontrado durante a operação. As investigações seguem em andamento.