Coral Serenata de Natal faz a última apresentação de 2025 nesta sexta (19/12)

O coral de voluntários Serenata de Natal encerra, nesta sexta-feira (19/12), o roteiro de apresentações festivas. O grupo — que se apresenta em hospitais, instituições de caridade e quadras comerciais e residenciais de Brasília — finaliza o circuito de apresentações percorrendo o Parque Deck Norte e as quadras 714, 709 e 304 Norte, a partir das 19h, com aproximadamente uma hora de intervalo entre cada localidade.

Ao longo dos meses de novembro e dezembro, o grupo se apresentou no Hospital Regional de Taguatinga, Hospital Materno Infantil de Brasília, Hospital Sarah Kubitschek, Hospital de Base e outras 22 quadras da capital.

Além de trazer cultura ao DF, o coral faz a coleta de doações para instituições de caridade, arrecadadas por meio de acordo com as prefeituras dos locais de cada apresentação. Todos podem se voluntariar para cantar com o grupo, mesmo sem ter experiência musical ou vínculo com a Universidade de Brasília (UnB) — onde o coral ensaia.

Outras informações sobre o projeto podem ser obtidas no site.

*Estagiário sob a supervisão de Eduardo Pinho