Plano Piloto ganha hortifruti e mercado na 409 Sul

O Bon Hortifruti inaugura a primeira unidade nesta sexta-feira (19/12), na 409 Sul. O mercado conta com um açougue completo, além de frutas, verduras e legumes abastecidos diariamente.

Para a equipe, o maior diferencial é mostrar ao consumidor que dá para levar "produtos de qualidade premium pagando um valor justo”. Por isso, o local conta com uma curadoria que seleciona os melhores itens de hortifruti para abastecer as prateleiras.

“A proposta é garantir desde o frescor da salada até cortes de carnes selecionados para o dia a dia ou para o churrasco, tudo em um só lugar”, afirma. “O Bon Hortifruti aposta no atendimento e na organização para se tornar referência de conveniência e qualidade na região”.

O mercado vai funcionar das 7h às 22h de segunda a sábado. No domingo, a unidade fica aberta até as 19h.