Chuvas continuam no DF nesta sexta-feira (19/12)

O Distrito Federal terá, nesta sexta-feira (18/12), muitas nuvens e pancadas de chuva isoladas. Durante a noite, tem previsão de trovoadas. A temperatura varia de 18°C e 24°C, e a umidade terá índice mínimo de 65%, e máximo de 95%.

Nessa semana, a população do DF assistiu ocorrências de diversas naturezas por causa das chuvas, como pontos de alagamentos, carros ilhados, árvore caída e comércio parado. Segundo a Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico (Adasa), as regiões administrativas com maior quantidade de chuva foram: Jardim Botânico (100,4 mm), São Sebastião (91,8mm), Sobradinho (76,6), Guará (71,8) e Vicente Pires (62,3).

As chuvas persistem até sábado (20/12), com possibilidade de redução no domingo (21/12) e na segunda-feira (22/12). Em caso de emergência, a orientação é ligar para o Corpo de Bombeiros Militar do DF (CBMDF), no número 193.