Chuvas continuam no DF nesta sexta-feira (19/12)

O Distrito Federal terá, nesta sexta-feira (18/12), muitas nuvens e pancadas de chuva isoladas. Durante a noite, tem previsão de trovoadas. A temperatura varia de 18°C e 24°C, e a umidade terá índice mínimo de 65%, e máximo de 95%.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
- Leia também: DF continuará com chuvas fortes nesta quinta (18/12) e na sexta (19/12)
-
Moradores relatam prejuízos, e previsão é de mais chuva até sábado
Nessa semana, a população do DF assistiu ocorrências de diversas naturezas por causa das chuvas, como pontos de alagamentos, carros ilhados, árvore caída e comércio parado. Segundo a Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico (Adasa), as regiões administrativas com maior quantidade de chuva foram: Jardim Botânico (100,4 mm), São Sebastião (91,8mm), Sobradinho (76,6), Guará (71,8) e Vicente Pires (62,3).
As chuvas persistem até sábado (20/12), com possibilidade de redução no domingo (21/12) e na segunda-feira (22/12). Em caso de emergência, a orientação é ligar para o Corpo de Bombeiros Militar do DF (CBMDF), no número 193.
Saiba Mais
- Flipar Exame em estudo pode identificar Alzheimer antes dos primeiros sintomas
- Mariana Morais Marina Aquino e Guga Lamar lançam 'Que Isso Nunca Acabe', single sobre conexões raras e liberdade no amor
- Flipar Artrose: o que é a doença que afeta articulações e atinge famosos no mundo inteiro
- Flipar Montanha suíça some da embalagem do Toblerone; saiba o que houve
- Flipar Baita susto na cozinha: Cobra sobrevive três dias dentro de brócolis na geladeira
- Mariana Morais Influenciadores encerram o ano celebrando a realização do sonho da paternidade