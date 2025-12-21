Para o Natal, Detran reforça operação, e comércio amplia funcionamento; confira

Neste último fim de semana que antecede o Natal, o aumento no fluxo de pessoas nas ruas, shoppings e centros comerciais pode ser percebido em diversas regiões do Distrito Federal. É que uma parcela crescente de consumidores faz suas compras às vésperas do feriado do próximo dia 25. Com isso, o trânsito também fica mais engarrafado e exige atenção redobrada de motoristas e pedestres.

A Operação Boas Festas 2025, do Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF), começou desde 19 de novembro e segue até 4 de janeiro de 2026. A ação tem como objetivo reforçar a segurança viária durante o período de confraternizações de fim de ano.

Segundo o Detran-DF, ao todo, estão previstas 1.560 ações de policiamento e fiscalização, que incluem 100 blitze, 410 patrulhamentos ostensivos com abordagens e 1.050 pontos de demonstração. As operações ocorrem de forma preventiva, com bloqueios e grandes blitze, tanto durante o dia quanto à noite, em todas as regiões administrativas do DF.

Além dos shoppings, no planejamento da operação, o Detran mapeou locais de maior circulação de pessoas e consumo de bebidas alcoólicas, como bares, restaurantes, clubes, boates e eventos festivos. Os dias e horários das ações foram definidos com base em registros de alcoolemia e sinistros de trânsito. Um diferencial é a intensificação da fiscalização também no horário do almoço, período comum para confraternizações em grandes restaurantes da capital.

Segundo o diretor de Policiamento e Fiscalização de Trânsito do Detran-DF, Bruno Baruque, o reforço nas ruas é essencial neste período. "Esta época do ano é muito festejada, e a gente sabe que, aumentando as festas, costuma-se aumentar também o consumo de bebidas alcoólicas. Para que as pessoas possam se confraternizar e festejar o Natal e o réveillon sem comprometer a segurança do trânsito, o Departamento vai reforçar a presença nas ruas", destacou.

Consumidores

Enquanto isso, muitos compradores têm buscado alternativas para evitar a correria e o excesso de pessoas nos centros comerciais. Luciana Gerônimo, 49 anos, advogada e moradora do Gama, afirmou que o período de fim de ano torna a ida ao shopping mais complicada por causa do grande fluxo de pessoas. "O melhor horário é sempre pela manhã, porque a gente consegue chegar e sair de forma mais tranquila. É inviável vir no horário de almoço e, no período da tarde, é insuportável", relatou.

O servidor público Hudson Luiz, 46, também reforçou a preferência por horários com menos movimento. "A gente não gosta muito dessa multidão, se sente um pouco inseguro passeando no meio das lojas com muita gente em volta. Então, acabamos preferindo vir nos horários de menos movimento. Fora que a logística de chegada e saída fica extremamente complicada", explicou.

A auxiliar administrativa Viviane Tavares, 43, que passeava com a família em um shopping da capital ontem contou que prefere horários mais tranquilos neste fim de ano. "A gente escolheu esse horário do início da tarde porque o fluxo é menor e está mais tranquilo. Já passamos por experiências de shopping muito cheio, é um transtorno só, bem complicado de comprar, por isso, preferimos esse horário", afirmou.

Confira funcionamento de lojas e restaurantes:

Conjunto Nacional

Local: CNB - Asa Norte

Dias: hoje (das 10h às 22h), amanhã e terça (das 9h às 23h), quarta (das 9h às 17h) e, na quinta, (25/12) as lojas estarão fechadas, mas a praça de alimentação funciona de forma facultativa

Iguatemi Shopping

Local: St. de Habitações Individuais Norte CA 4 - Lago Norte

Dias: hoje (das 10h às 22h), amanhã e terça (das 10h às 23h), quarta (das 10h às 18h) e, na quinta, as lojas e os restaurantes funcionam de forma facultativa

Park Shopping

Local: SMAS Trecho 1

Dias: hoje, amanhã e terça (das 9h às 0h), quarta (das 9h às 18h) e, na quinta, as lojas estarão fechadas, mas a praça de alimentação funciona (das 12h às 22h)

Shopping JK

Local: M Norte QNM 34 Área especial 01 - Taguatinga

Dias: hoje (das 10h às 23h), amanhã e terça (das 10h às 23h), quarta (das 9h às 17h) e, na quinta, as lojas estarão fechadas, mas a praça de alimentação funciona de forma facultativa

Feira dos Importados



Local: SIA Trecho 7

Dias: de domingo a domingo, das 9h às 18h (exceto no dia 25, pois estará fechada)

Feira dos Goianos

Local: QI 15 - Taguatinga

Dias: de domingo a domingo das 8h às 18h, (exceto no dia 25, pois estará fechada)

