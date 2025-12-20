Setor de beleza do DF projeta faturamento de R$ 360 mi no fim de ano

Com as festas de fim de ano se aproximando, o retoque no visual é imprescindível para garantir um charme a mais nas comemorações. Com isso, os salões de beleza de Brasília estão com agendas lotadas e se desdobrando para atender aos clientes, às vésperas das celebrações. Segundo dados do Sindicato dos Salões, Institutos e Centros de Beleza e Estética do Distrito Federal (Sincaab/DF), há 26 mil empresas do gênero na capital — entre salões de beleza, clínicas de estética, podologia e tatuagem.

Com a alta da movimentação, o setor espera que o faturamento também aumente nesta época do ano. No DF, os salões de beleza, barbearia e similares movimentam cerca de R$ 320 a R$ 340 milhões por ano. Célio Paiva, presidente do Sincaab/DF, afirma que o setor está com ótimas expectativas. "Para este ano, esperamos que esse número ultrapasse a casa dos R$ 350 milhões, atingindo até R$ 360 milhões", disse.

Movimento

A paranaense Maria Alice de Quadros trabalha na Estação da Beleza e relata que o movimento sempre aumenta antes do fim do ano. "As pessoas agendam os cortes e outros procedimentos para ficar bem durante as festas", explicou. Maria atendeu muitas clientes que iam viajar e decidiram retocar o visual antes de embarcar. Para a semana do Natal, ela afirma que não há mais vagas, nem para encaixe. "Estamos com a agenda lotada. Dias 22 e 23, então, não vamos ter pausa", comemorou.

O movimento é tanto na capital, que alguns estabelecimentos reforçaram as equipes. É o caso da empresária Rosy Galdina, 29, que precisou contratar uma pessoa para o plantão de fim de ano. "O movimento está muito bom. A crescente de clientes mostrou que seria necessário a contratação de mais uma pessoa", afirmou.











Com 21 anos de atuação no salão Raycon, a cabeleireira Rosirene Gomes afirma que, no estabelecimento, houve mudança clara na rotina de trabalho. Entre os serviços mais procurados neste período estão procedimentos químicos, como luzes, progressivas e tinturas. Apesar do aumento expressivo no movimento, a profissional destaca que isso nem sempre se reflete em ganho financeiro proporcional. "Temos mais clientes, mas acaba que temos mais custo de produção. É preciso avaliar tudo no final", ressaltou.

Mas em alguns salões o movimento ainda não decolou. Porém, os empresários seguem na expectativa. À frente do salão afro Hacentwá há 35 anos, a empresária Neide Rocha diz que o cenário atual está longe de ser animador, mas ainda tem esperança. "Em um mês comum, o faturamento gira entre R$ 8 mil e R$ 10 mil. Deve se manter no mesmo patamar neste fim de ano, mas torcemos pelo melhor", contou.

Retoque no visual

A estudante Maria Flor aproveitou os últimos dias do ano para dar um "tapa no visual" e manter os cuidados com o cabelo, mesmo sem planos de festas ou eventos especiais. Segundo ela, a ida ao salão tem mais relação com bem-estar e autoestima do que com a virada do calendário. "Quero ficar bonita para mim, independentemente da época", frisou.

Como faz apenas manutenções periódicas no cabelo, os gastos permanecem semelhantes aos de outros meses. "Eu não mexo muito no meu cabelo. Então, é a mesma coisa de todo mês. Gira em torno de R$ 600 por ano. No fim do ano, gasto um pouquinho mais", detalhou.

Para quem ainda pretende renovar o visual antes do réveillon, Maria Flor deixa um conselho: planejamento. Segundo ela, deixar para a última hora pode dificultar o atendimento e limitar opções de horário e preço. "O ideal é se adiantar, já deixar tudo marcado no salão", orientou.

Maria Flor deixa aconselha que outros clientes foquem no planejamento e na procura de estabelecimentos com horários disponíveis (foto: Carlos Silva/CB/D.A.Press)

A aposentada Inácia Pinheiro também não abriu mão de fazer a manutenção das unhas para as festividades. "Tem que fazer mesmo, porque nas festas de família todos estarão muito bonitos também", ressaltou. Na avaliação dela, o fim de ano naturalmente estimula uma maior procura por serviços de beleza. "As pessoas ficam mais motivadas a se cuidar, a ficar melhor consigo mesmas e com os outros", opinou. Para Inácia, esse movimento é esperado e faz parte do clima das festas e dos encontros familiares típicos do período.

Para quem ainda não tem um salão de referência, Inácia sugere pesquisar opções próximas de casa. Moradora da Asa Sul, região com grande oferta de estabelecimentos do tipo, ela afirma que a busca exige paciência. "É ir procurando até achar um que agrade", comentou, destacando que, para ela, a preferência continua sendo o salão onde é atendida há anos.

Para Inácia (E) renovar o visual para as festas em família é fundamental (foto: Carlos Silva/CB/D.A.Press)

Segredo para lucrar

Segundo o mentor de negócios Rafic Júnior, o aumento da procura por salões de beleza e barbearias no fim do ano vai além de um movimento sazonal e pode influenciar diretamente o desempenho financeiro anual desses estabelecimentos. "Quando bem gerido, esse aumento pode ser usado não só para elevar o faturamento, mas, também, para fidelizar clientes", apontou. Para Rafic, a falta de planejamento faz com que muitos negócios desperdicem esse potencial.

Do ponto de vista financeiro, ele destaca a importância da preparação antecipada. Isso inclui organização do fluxo de caixa, previsão do aumento de custos variáveis e domínio dos próprios números. Entre os erros mais recorrentes nesse período estão a ausência de controle financeiro, a falta de metas claras e o aumento de despesas sem projeção de retorno. "Crescer sem gestão é apenas acelerar o risco", alertou.

Para Rafic Júnior, a ampliação de horários e a contratação de mão de obra temporária podem ser estratégias eficazes, desde que haja demanda comprovada e capacidade operacional para absorver o crescimento. Para o mentor, o sucesso no fim do ano não depende apenas do volume de clientes, mas da capacidade de o empresário de transformar oportunidade em estratégia. "O crescimento sustentável vem da gestão eficiente, que converte movimento em receita, receita em lucro e o aumento da demanda em um negócio financeiramente saudável", concluiu.