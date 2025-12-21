Suspeito de invadir casa com comparsa é atropelado na fuga

Dois suspeitos foram flagrados, por volta das 13h14 deste domingo (21/12), furtando uma residência na QSC 26, próximo ao lar dos velhinhos da região. Ao perceberem que foram pegos, iniciaram a fuga.

Veja o vídeo:

Durante a evasão, um dos suspeitos foi atingido por um micro-ônibus enquanto atravessava a pista. O outro suspeito foi rendido por um militar da reserva, que avistou a fuga e interferiu na fuga dos bandidos.

Segundo a Polícia Militar, foi necessário o uso de força, por parte do militar, para imobilizar o suspeito, uma vez que ele estava armado com uma faca. O bandido desobedeceu a ordem de parada e tentou atacar o militar, o que resultou em um disparo na perna do agressor. Os dois furtadores foram encaminhados ao Hospital Regional de Ceilândia (HRC).

As investigações estão sob responsabilidade da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF). Com os suspeitos, foram encontrados fios de cobre, uma espécie de serra, uma furadeira e a faca utilizado contra o militar da reserva.