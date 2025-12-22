"Pequenos empreendedores devem ter crédito facilitado", diz Valdir Oliveira

22/12/2025 Crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press. Brasil. Brasília - DF - Valdir Oliveira, ex-secretário de Desenvolvimento Econômico do DF, é o entrevistado do CB - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

O ex-secretário de Desenvolvimento Econômico do DF Valdir Oliveira, entrevistado desta segunda-feira (22/12) do CB.Poder — parceria entre o Correio e a TV Brasília —, defendeu o Programa Acredita, do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), que oferece um sistema de crédito assistido. “É dizer aos pequenos empreendedores: ‘Vamos acreditar nos seus sonhos, mas vamos trazer para a realidade’”, afirmou gerente de Capitalização e Serviços Financeiros da entidade aos jornalistas Samanta Sallum e Roberto Fonseca, destacando que o programa alia capacitação e consultoria à decisão do crédito bancário.

Segundo Oliveira, os empreendedores frequentemente fazem empréstimos sem planejar uma gestão correta e, portanto, é necessário consultar especialistas por meio do programa para entender se o crédito é, ou não, necessário. “Se fizerem isso, certamente teremos uma grande formação de emprego, porque a economia brasileira funciona em cima dos pequenos negócios”, assinalou.

Para ele, o cenário é desfavorável para os pequenos empresários na capital, pois, atualmente, empresas do DF que possuem faturamento bruto anual acima de R$ 3,6 milhões estão fora do limite do Simples Nacional — sistema tributário que reduz a burocracia e alíquotas das pequenas empresas —. No restante do país, o valor sobe para R$ 4,8 milhões.

Oliveira também apontou o aumento da alíquota modal do Imposto sobre Circulação de Mercadoria e Serviços (ICMS) no DF, que foi de 18% para 20% em 2024, como um fator limitante. “O pequeno empresário precisa ter um ambiente empreendedor desburocratizado e aliviado de custo. Por isso se criou o Simples. Tem que ter apoio na gestão e crédito facilitado”, destacou o representante do Sebrae.

