DF terá semana de estiagem com temperaturas altas e queda na umidade

A semana no Distrito Federal iniciou com um período de estiagem, temperaturas mais altas e redução gradual da umidade do ar, segundo dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Nesta segunda-feira (22/12), a temperatura mínima registrada em Brasília foi de 18,6 °C, enquanto a máxima deve chegar a 28 °C. A umidade relativa do ar deve variar ao longo do dia, com máxima de 93% e mínima em torno de 45%.
De acordo com o meteorologista do Inmet, Mécio Dantas, o cenário climático já reflete a transição para o verão, que começou nesse domingo (21). A estação será marcada pelo predomínio do sol, diminuição da nebulosidade e redução das chuvas contínuas.
A previsão para os próximos dias é de predomínio de sol, com apenas chuvas isoladas ao longo da semana. “O padrão chuvoso da semana passada, com céu mais fechado e temperaturas mais baixas, não deve se repetir”, destacou Dantas. Segundo ele, o comportamento do clima é típico do início do período de estiagem e da transição para o verão.
