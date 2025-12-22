Agências oferecem vagas de ladrilheiro com salário de R$ 3,2 mil

As agências do trabalhador no Distrito Federal iniciam a semana com ofertas de 435 vagas - (crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

As agências do trabalhador no Distrito Federal iniciam a semana com ofertas de 435 vagas para a população que está a procura de uma oportunidade de trabalho, nesta segunda-feira (22/12). Os interessados devem se candidatar em qualquer uma das unidades ou pelo aplicativo Carteira Digital do Trabalho (Aba emprego). O cargo com maior salário é o de ladrilheiro, na Asa Norte. O posto exige experiência na função, requer o ensino fundamental completo e conta com dez oportunidades disponíveis, com salário de R$ 5 mil.

Entre os cargos com maior número de oportunidades disponíveis está o de operador de caixa, com 105 vagas distribuídas por várias regiões do DF, sendo a maioria em Vicente Pires. O salário pode chegar a R$ 1,7 mil além dos benefícios. Não há exigência de experiência, mas em alguns locais é necessário ter ensino médio completo.

Para participar dos processos seletivos, basta cadastrar o currículo no aplicativo Carteira Digital do Trabalho (Aba emprego) ou ir a uma das 14 agências do trabalhador, das 8h às 17h, durante a semana. Mesmo que nenhuma das vagas do dia seja atraente ao candidato, o cadastro vale para oportunidades futuras, já que o sistema cruza dados dos concorrentes com o perfil que as empresas procuram.

Empregadores que desejam ofertar vagas ou utilizar o espaço das agências do trabalhador para entrevistas podem se cadastrar pessoalmente nas unidades ou pelo aplicativo Carteira Digital do Trabalho (Aba emprego). Também é possível solicitar atendimento pelo e-mail gcv@setrab.df.gov.br. Pode ser utilizado, ainda, o Canal do Empregador, no site da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda do Distrito Federal (Sedet-DF).