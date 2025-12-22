InícioCidades DF
Agências oferecem vagas de ladrilheiro com salário de R$ 3,2 mil

O cadastro para as vagas deve ser feito aplicativo Carteira Digital do Trabalho (Aba emprego) ou presencialmente em uma das 14 unidades das agências do trabalhador

As agências do trabalhador no Distrito Federal iniciam a semana com ofertas de 435 vagas - (crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil)
As agências do trabalhador no Distrito Federal iniciam a semana com ofertas de 435 vagas para a população que está a procura de uma oportunidade de trabalho, nesta segunda-feira (22/12). Os interessados devem se candidatar em qualquer uma das unidades ou pelo aplicativo Carteira Digital do Trabalho (Aba emprego). O cargo com maior salário é o de ladrilheiro, na Asa Norte. O posto exige experiência na função, requer o ensino fundamental completo e conta com dez oportunidades disponíveis, com salário de R$ 5 mil.

Entre os cargos com maior número de oportunidades disponíveis está o de operador de caixa, com 105 vagas distribuídas por várias regiões do DF, sendo a maioria em Vicente Pires. O salário pode chegar a R$ 1,7 mil além dos benefícios. Não há exigência de experiência, mas em alguns locais é necessário ter ensino médio completo.

Para participar dos processos seletivos, basta cadastrar o currículo no aplicativo Carteira Digital do Trabalho (Aba emprego) ou ir a uma das 14 agências do trabalhador, das 8h às 17h, durante a semana. Mesmo que nenhuma das vagas do dia seja atraente ao candidato, o cadastro vale para oportunidades futuras, já que o sistema cruza dados dos concorrentes com o perfil que as empresas procuram.

Empregadores que desejam ofertar vagas ou utilizar o espaço das agências do trabalhador para entrevistas podem se cadastrar pessoalmente nas unidades ou pelo aplicativo Carteira Digital do Trabalho (Aba emprego). Também é possível solicitar atendimento pelo e-mail gcv@setrab.df.gov.br. Pode ser utilizado, ainda, o Canal do Empregador, no site da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda do Distrito Federal (Sedet-DF).

