Local onde agressor foi encontrado é alvo de operação de acolhimento na Asa Norte

Foram realizados 60 atendimentos sociais, removidas 35 estruturas precárias de lona e madeira e utilizados 13 caminhões do Serviço de Limpeza Urbana (SLU) para o recolhimento de inservíveis - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

O local onde a polícia encontrou Rafael Silva Lima, de 19 anos, acusado de estuprar e espancar uma mulher em situação de rua, na Asa Norte, foi alvo de uma operação de acolhimento realizada pelo Governo do Distrito Federal (GDF). A ação ocorreu na 611 Norte, ponto conhecido como 'favelinha da UnB', pela proximidade da Universidade de Brasília e concentração de pessoas em situação de rua.

Durante a operação, foram realizados 60 atendimentos sociais, removidas 35 estruturas precárias de lona e madeira e utilizados 13 caminhões do Serviço de Limpeza Urbana (SLU) para o recolhimento de inservíveis. Segundo o DF Legal, a ação faz parte da rotina de acolhimento da população em situação de rua no Distrito Federal. Durante os trabalhos, parte da população abordada contestou a atuação das equipes e permaneceu no local, mesmo após os atendimentos e o desmonte das estruturas.

A operação, coordenada pela Casa Civil, com participação do DF Legal, da Polícia Militar (PMDF), do Corpo de Bombeiros (CBMDF), da Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes), do Serviço de Limpeza Urbana (SLU) e do Conselho Tutelar, ocorre dias após um crime bárbaro chocar o Distrito Federal.

Na madrugada da última sexta-feira (19/12), uma mulher de 47 anos em situação de rua foi estuprada e espancada sob o pilotis de um prédio residencial da 411 Norte. Ferida, a vítima conseguiu se arrastar até a área comercial da quadra, onde foi socorrida por populares. Até a última atualização desta reportagem, ela permanecia internada no Hospital de Base.

O ataque foi flagrado por câmeras de segurança do prédio. As imagens, registradas à 1h09, mostram Rafael e a vítima lado a lado antes da agressão. Com a prisão preventiva decretada, o suspeito será levado para o Complexo Penitenciário da Papuda, nesta segunda-feira (22/12).