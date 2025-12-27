Férias: confira o checklist de cuidados com o carro antes de pegar a estrada

Com a chegada das festas de fim de ano, milhares de motoristas deixam Brasília em direção ao litoral ou ao interior do país. Antes de pegar a estrada, além de organizar a mala, é fundamental que os condutores que optaram pelas estradas ao invés dos ares estejam atentos em fazer a revisão do veículo e redobrar a atenção nas rodovias federais que cortam o Distrito Federal e o Entorno para outras regiões do país.
A procura por revisões automotivas aumenta significativamente em períodos de férias e feriados prolongados, quando muitas famílias se preparam para pegar a estrada. Itens básicos como pneus, freios, sistema de iluminação, nível de óleo e água do radiador devem ser checados antes de iniciar qualquer viagem. Em oficinas especializadas, a atenção à manutenção preventiva se torna essencial para garantir segurança e tranquilidade durante as viagens.
É o que explicou o mecânico Wellington Junior, 31 anos, gerente da Alemão Auto Car, oficina que atua há três anos no setor. Segundo ele, a revisão antes de viajar é indispensável para reduzir riscos na estrada. “Gosto de frisar a necessidade das manutenções preventivas para pegar a estrada com segurança, verificar se o equipamento de segurança está em dia e o sistema de freio também, que é essencial”, destacou.
Na oficina, os serviços vão desde os mais simples até os mais complexos. “Fazemos desde uma simples troca de pneu até um serviço mais completo na parte de motor, freio e suspensão, para que nossos clientes tenham uma tranquilidade nas estradas. É de suma importância uma avaliação técnica detalhada antes de qualquer viagem”, disse Wellington.
Além disso, também é essencial conferir os equipamentos obrigatórios no carro e se a documentação pessoal e do veículo está em dia. “Hoje toda a documentação é digital, então a pessoa mesmo em casa pode abrir os aplicativos e checar se a documentação do seu veículo está em dia, o que facilita na questão da abordagem policial no decorrer do trecho”, orientou o policial rodoviário federal Adalberto Schumann, lotado na Primeira Delegacia da PRF no Distrito Federal.
Segundo o policial, muitos motoristas acabam tendo o veículo retido durante fiscalizações por pendências simples, como licenciamento irregular. “Às vezes até pode estar pago, mas existe algum impedimento junto ao Detran. Por isso, é importante checar antes de iniciar a viagem”, reforçou.
Viajantes
Entre os clientes que buscam esse cuidado está a servidora pública Adelaide Dutra, 52. A mineira, que mora atualmente em Brasília, contou que sempre aproveita feriados prolongados para visitar a família. “Toda oportunidade a gente quer visitar os parentes. Então, para evitar qualquer dano na estrada, fazemos uma revisão completa”, relatou. Segundo ela, nesta visita à oficina, o foco foi a segurança. “Hoje (ontem) eu estou aqui fazendo a troca dos pneus, com alinhamento e balanceamento, para poder ir em segurança”, afirmou.
Adelaide se prepara para um trajeto de aproximadamente 800 km até Diamantina, em Minas Gerais, onde pretende passar o fim de ano com a família. Para ela, a revisão traz mais tranquilidade ao volante. “A gente sabe que risco sempre tem de pegar estrada, mas é o que cabe a nós fazer para evitar esses perigos”, concluiu.
Pontos críticos
O policiamento será ampliado nos horários de maior fluxo e em trechos críticos das BRs do DF e Entorno para garantir fluidez e resposta rápida a ocorrências. Na BR-040, os trechos entre Valparaíso e Luziânia costumam concentrar maior movimento. Na BR-020, o fluxo cresce principalmente entre Planaltina e Formosa. "O trânsito grande de caminhões e ônibus reduz a velocidade e alguns motoristas, por pressa, aproveitam qualquer brecha para fazer ultrapassagens proibidas. Qualquer deslize ou desatenção pode ser fatal”, ressaltou Schumann.
De acordo com o policial, entre os principais riscos nas rodovias que cortam o DF e o Entorno estão o excesso de velocidade e as ultrapassagens indevidas, principalmente em trechos urbanos e de pista simples. “Dentro do perímetro urbano, há um trânsito grande de pessoas cruzando a rodovia, pedestres e ciclistas. Então, manter uma velocidade de segurança é fundamental”, alertou.
Outro quesito importante são as áreas próximas às paradas de ônibus. “As pessoas atravessam a pista para pegar o transporte coletivo e podem estar desatentas. Por isso, é fundamental que o condutor tenha ainda mais cuidado com essas travessias”, destacou o policial.
Operação
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) iniciou, na última quarta (24), a Operação Rodovida – Natal 2025 nas rodovias federais que cortam o Distrito Federal e a região do Entorno. Com reforço no policiamento e foco na redução de mortes e lesões no trânsito, a mobilização segue até às 23h59 de hoje, integrando a primeira fase da Operação Rodovida 2025/2026.
Na Operação Natal deste ano, as equipes da PRF concentram esforços na prevenção de mortes que poderiam ser evitadas com o uso correto dos equipamentos de segurança. De acordo com dados da corporação, entre janeiro e novembro de 2025, 928 motoristas e passageiros foram flagrados sem cinto de segurança nas rodovias federais que cruzam o DF. No mesmo período, foram emitidos 299 autos de infração pela falta de dispositivo de retenção para crianças, aumento de aproximadamente 5,6% em relação aos 283 registros de 2024.
A partir de amanhã, a operação de Ano Novo terá uma fiscalização ampla, mas com prioridades bem definidas, segundo a PRF. "Vamos intensificar a verificação do uso do cinto de segurança em todos os assentos, incluindo o banco traseiro, e do transporte adequado de crianças, com dispositivos de retenção compatíveis com a idade. Também reforçaremos a fiscalização de excesso de velocidade, embriaguez ao volante, ultrapassagens proibidas e condições do veículo, já que esses fatores também influenciam diretamente na segurança", detalhou.
Durante o período de festas, a Polícia Rodoviária Federal intensificou o policiamento principalmente nas saídas de Brasília e nas rodovias do Entorno. Segundo Schumann, um dos focos principais é também combater a combinação de álcool e direção. “Estamos com operação de reforço no policiamento, fazendo a fiscalização para evitar que pessoas que estejam alcoolizadas assumam o volante dos veículos nas rodovias federais da região do DF”, detalhou.
Além da fiscalização de trânsito, a PRF também mantém ações de combate ao crime. “Na abordagem, a gente faz a checagem de toda a questão do veículo e apura se há o transporte ilícito, se há alguma coisa que possa chamar a atenção para uma busca mais minuciosa”, afirmou o policial.
Balanço
De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal, entre o período de janeiro a setembro de 2024 foram registrados 1.523 sinistros de trânsito, enquanto em 2025 foram 1.348, uma redução de 11,5%. Os casos graves no ano passado foram 324; já neste ano, 279, uma queda de 13,9%. Destes, 94 pessoas morreram no ano anterior, enquanto em 2025 o número chegou a 93, uma redução de 1,1%.
Entre 18 e 24 de dezembro deste ano, 431 veículos foram parados, 589 pessoas foram fiscalizadas e 286 autos de infração foram aplicados. Além disso, foram registrados 33 sinistros de trânsito, que deixaram 29 feridos e 4 mortos. Entre outros dados, foram registradas cinco ocorrências de apreensões de entorpecentes e 35 pessoas foram detidas.
Checklist da PRF
Documentação e itens obrigatórios
* Verifique se toda a documentação do veículo e do condutor está em dia (CRLV e CNH);
* Confirme a presença dos equipamentos obrigatórios (triângulo, estepe em boas condições, macaco e chave de roda).
Revisão mecânica básica
* Pneus: verifique calibragem, desgaste e condição do estepe;
* Sistema de iluminação: faróis, setas, luz de freio e lanternas funcionando;
* Fluidos: confira níveis de óleo do motor, fluido de freio e água do radiador;
* Limpadores de para-brisa e palhetas em bom estado.
Itens de segurança
* Todos os ocupantes devem usar cinto de segurança;
* Crianças devem estar em dispositivos de retenção adequados (cadeirinha, bebê conforto ou assento de elevação).
Preparo da viagem
* Planeje sua rota com antecedência e identifique pontos de parada e descanso;
* Evite dirigir cansado ou sem descanso adequado;
* Confira as condições climáticas previstas para o trajeto.