Réveillon Andorinhas reúne música eletrônica e brasilidade em Pirenópolis

A festa da virada de ano em Pirenópolis (GO) começará neste sábado (27/12). O Réveillon Andorinhas 2026 será entre 27 e 31 de dezembro, na Reserva Andorinhas, aos pés da Serra dos Pireneus. O evento terá quatro dias de programação, com três festas no formato sunset e uma celebração de virada em sistema all inclusive.
Com capacidade limitada a 450 pessoas por dia, o réveillon aposta em uma curadoria musical voltada à house music, à brasilidade e a apresentações híbridas entre o fim de tarde e a noite. Entre as atrações confirmadas estão Bhaskar, Viot, Sevenn, Munduá e a banda ChamaQNoix.
No sábado de abertura, haverá a festa intitulada “Selva”, que terá apresentações de Viot, Sevenn, Leo Machado, Jordan Sax e Kaká Neiva, das 18h às 4h. No domingo (28/12), o evento segue com o tema “Solário”, reunindo ChamaQNoix, Thiago Jesus, Dilopes e Kaká Neiva, das 16h às 2h.
Na terça-feira (30/12), a festa “Aurora” marca a reta final antes da virada, com Bhaskar à frente do line-up, acompanhado por Chacal, Fabrício Roque, André Cruz e Jotinha, também das 16h às 2h.
A celebração do réveillon ocorre na noite de quarta-feira (31/12), a partir das 22h, com programação até as 6h do dia 1º. A festa contará com open bar premium e open food, com menu assinado pelo chef Paulo Ribeiro. Entre as atrações da noite estão Munduá, Thiago Jesus, Dilopes, Marllon, Jordan Sax e Jotinha.
O evento é organizado pelos empresários Kaká Neiva, Rafael Carvalho e Igor Crossara e será realizado a cerca de 4 km do Centro Histórico de Pirenópolis, com acesso por estrada para qualquer tipo de veículo.
Os ingressos são vendidos de forma antecipada e digital, pelo site meubilhete.com.br. Os valores partem de R$ 180 para o pacote dos sunsets e de R$ 780 para a noite da virada.