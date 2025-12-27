Jovens ficam gravemente feridos após carro capotar em corredor do BRT

Dois jovens ficaram gravemente feridos após um VW Gol de cor preta derrubar um poste de iluminação pública e capotar na madrugada desta sexta-feira (27/12) no corredor do BRT do Gama. O acidente ocorreu às 3h43, na DF-480, próximo à entrada da cidade, quando o veículo colidiu contra o poste, saiu da pista e capotou, ficando lateralizado na via exclusiva do transporte coletivo.

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado para o local e deslocou quatro viaturas para o atendimento da ocorrência. Ao chegarem, os socorristas encontraram os dois ocupantes do veículo feridos. Um jovem, de 24 anos, estava consciente, porém desorientado e apresentava um traumatismo cranioencefálico, e foi encaminhado a uma unidade hospitalar. O condutor, 19, foi encontrado inconsciente, com diagnóstico de traumatismo cranioencefálico grave, sendo transportado com urgência para o hospital.

Por conta da queda do poste de iluminação pública, a concessionária Neoenergia foi acionada para realizar os procedimentos necessários e garantir a segurança da área. Após o atendimento às vítimas, o local ficou sob responsabilidade da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF). Até o momento, não há informações oficiais sobre a dinâmica do acidente ou as causas que levaram à colisão.















