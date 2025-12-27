InícioCidades DF
Vídeo: caminhão pega fogo na DF-095, na Estrutural

Ação rápida dos bombeiros impediu que o fogo se espalhasse para outros veículos ou áreas próximas da margem da DF-095, da Estrutural

Caminhão pega fogo na Estrutural - (crédito: CBMDF/Divulgação)
Caminhão pega fogo na Estrutural - (crédito: CBMDF/Divulgação)

Um caminhão pegou fogo na DF-095, via Estrutural, e provocou apreensão entre motoristas que trafegavam pela rodovia. As chamas consumiram rapidamente o veículo, gerando grande quantidade de fumaça e impactando o fluxo de trânsito no local. Apesar da gravidade do incêndio, não houve vítimas.

Equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) realizaram imediatamente a segurança do trecho, com o isolamento da área para evitar riscos a terceiros, e iniciaram os procedimentos com linhas pressurizadas de água. A ação rápida impediu que as chamas se propagassem para outros veículos ou áreas próximas da via.

Após o controle e extinção do incêndio, o local ficou sob responsabilidade do proprietário do caminhão. As causas do fogo não foram informadas.

DC
DC

