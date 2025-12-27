Quatro pessoas ficam feridas após carro cair de ponte na BR-060

Um carro colidiu contra uma mureta e, em seguida, despencou da ponte no km 05 da BR-060, sobre a Ponte do Rio Descoberto, no sentido Goiânia. No automóvel, um VW Santana de cor prata, estavam seis ocupantes, sendo duas crianças e quatro adultos. As crianças não sofreram ferimentos, enquanto os adultos apresentaram escoriações e lesões decorrentes do impacto.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado na sexta-feira (26/12), às 17h42, e mobilizou quatro viaturas para o atendimento da ocorrência. No local, as equipes prestaram os primeiros socorros às vítimas adultas. Entre elas, uma mulher apresentava fratura no fêmur direito e um homem tinha suspeita de fratura no antebraço esquerdo. Apesar dos ferimentos, todas as vítimas estavam conscientes e orientadas.

O transporte dos feridos para hospitais da região foi realizado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). Após o atendimento, a área foi isolada e ficou sob responsabilidade da Polícia Rodoviária Federal (PRF). Até o momento, não há informações oficiais sobre a dinâmica do acidente ou as circunstâncias que levaram à colisão.











