SINISTRO DE TRÂNSITO

Quatro pessoas ficam feridas após carro cair de ponte na BR-060

Veículo despencou da Ponte do Rio Descoberto após colidir com mureta, no sentido Goiânia

Carro cai de ponte na BR 060 e deixa quatro feridos - (crédito: CBMDF/Divulgação)
Carro cai de ponte na BR 060 e deixa quatro feridos - (crédito: CBMDF/Divulgação)

Um carro colidiu contra uma mureta e, em seguida, despencou da ponte no km 05 da BR-060, sobre a Ponte do Rio Descoberto, no sentido Goiânia. No automóvel, um VW Santana de cor prata, estavam seis ocupantes, sendo duas crianças e quatro adultos. As crianças não sofreram ferimentos, enquanto os adultos apresentaram escoriações e lesões decorrentes do impacto.

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado na sexta-feira (26/12), às 17h42, e mobilizou quatro viaturas para o atendimento da ocorrência. No local, as equipes prestaram os primeiros socorros às vítimas adultas. Entre elas, uma mulher apresentava fratura no fêmur direito e um homem tinha suspeita de fratura no antebraço esquerdo. Apesar dos ferimentos, todas as vítimas estavam conscientes e orientadas.

O transporte dos feridos para hospitais da região foi realizado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). Após o atendimento, a área foi isolada e ficou sob responsabilidade da Polícia Rodoviária Federal (PRF). Até o momento, não há informações oficiais sobre a dinâmica do acidente ou as circunstâncias que levaram à colisão.

