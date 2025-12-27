Adolescente joga porções de cocaína dentro de igreja, em Ceilândia, e tenta fugir

Um adolescente foi apreendido após tentar se livrar de porções de cocaína ao arremessá-las para o interior de uma igreja, na QNN 17/19, da Ceilândia. O jovem chamou atenção ao demonstrar nervosismo e correr ao perceber que havia sido observado e tentou esconder o material ilícito durante a fuga.

A ação em flagrante ocorreu durante patrulhamento da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), realizado nesta sexta-feira (26/12). Ao acompanhar o suspeito, um policial visualizou o momento em que ele lançou um objeto para dentro da igreja, e em seguida, virou a esquina do templo. Pouco tempo depois, o adolescente foi alcançado pelos militares.

Na abordagem, os policiais encontraram com o jovem um aparelho celular e uma quantia em dinheiro. Com autorização dos responsáveis pelo local religioso, a equipe entrou na igreja e localizou 11 porções de cocaína, fato que confirmou a tentativa de ocultação da droga.

O adolescente afirmou que havia fugido por estar fazendo uso de maconha. Diante dos fatos, ele foi apreendido e encaminhado à Delegacia da Criança e do Adolescente II (DCA II), onde foram adotadas as providências legais cabíveis.